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لو غراي: سنتوقف عن استقبال الحجوزات والزبائن الاثنين والثلاثاء والأربعاء

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أعلنت ادارة فندق “لو غراي”، في بيان، انه “بتاريخ الاثنين والثلاثاء والاربعاء في 10، 11 و12 الحالي وتزامنا مع انعقاد جلستي المجلس النيابي سوف يتوقف الفندق عن استقبال الحجوزات لهذه التواريخ.

 

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كما انه يعتذر عن عدم استقبال الزبائن الكرام في المطاعم ليعاود العمل كالمعتاد ابتداء من صباح الخميس في 13 الحالي.

وهي اذ تعتذر عن اي ازعاج قد يسببه هذا الاجراء، تؤكد ان سلامة العاملين في الفندق وزبائنه وزائريه تبقى الاولوية المطلقة وتشكر الجميع لتفهمهم”.

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