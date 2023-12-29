ليبرمان يُطالب "إسرائيل" باحتلال جنوب لبنان: "حزب الله" يجب أن يدفع ثمنًا باهظًا

طالب وزير الحرب الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، “إسرائيل” باحتلال جنوب لبنان، وتمركز الجيش الإسرائيلي، على نهر الليطاني.

كما دعا ليبرمان “إسرائيل”، في منشور له عبر منصة “إكس” تحت عنوان “اليوم التالي”، إلى “السيطرة الأمنية على شمال قطاع غزة، وإنشاء شريط أمني بعمق كيلومتر واحد على الأقل، داخل أراضي القطاع”.

ليبرمان دعا أيضًا إلى تدمير محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، مقدرًا سيناريو قد يغادر فيه نحو 1.5 مليون نسمة من سكان قطاع غزة نحو سيناء، طواعية، وفق تعبيره، واعتبر ذلك “نتيجة ضرورية في أعقاب الحرب” على غزة.

كذلك قال ليبرمان في منشوره إنّ “أي تسوية في مسألة “اليوم التالي” يجب أن تتضمن رسالة واضحة لعدم العبث معنا موجهة لحماس وحزب الله”، مشيرًا إلى أن خسارتهما للأراضي التي يسيطرون عليها هي الثمن الباهظ الذي يجب أن يدفعاه، وفق قوله.

في المقابل، أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن “القيادة العسكرية ستواصل عملياتها بالشكل الحالي في لبنان، وستنفذ بعض الضربات المحدودة في سوريا”.

وأوضحت، أن “القيادة ترى بأن الوقت الحالي هو وقت التركيز على حرب غزة فقط لا غير، لا يمكن فتح جبهات عدة في آن واحد في الوقت الحالي”.

ووفقًا للقناة 14 الإسرائيلية، فإنه “في المستقبل البعيد إن لم يرض حزب الله بالابتعاد عن الحدود بشكل دبلوماسي، ففتح حرب ضده سيكون أمرًا منطقيًا”، حسب تعبيرها.