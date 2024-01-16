الثلاثاء 4 رجب 1445 ﻫ - 16 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ليزا جونسون: ملتزمون بالحلول الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في لبنان

منذ 18 دقيقة
ليزا جونسون

ليزا جونسون

A A A
طباعة المقال

وجّهت السفيرة الأميركية الجديدة في لبنان ليزا جونسون الشكر للرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب على الترحيب الحار بعودتها إلى لبنان.

وقالت جونسون عبر منصّة “إكس”: “أشكر رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الخارجيّة في حكومة تصريف الأعمال، على الترحيب الحارّ بعودتي إلى لبنان”.

وأضافت: “أنا سعيدة جدًّا بالعودة. ونحن ملتزمون بالحلول الدبلوماسيّة لتحقيق الاستقرار في المنطقة والسلام والازدهار في لبنان. أنا فخورةٌ بأن أكون جزءًا من الشراكة التاريخية الأميركيّة – اللبنانيّة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الخارجية عبد الله بو حبيب
    بو حبيب: لبنان وضع تصورًا جديًا لضمان استقرار حدوده الجنوبية
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    جنوب لبنان يشهد أعنف غارات منذ بدء الحرب.. ما آخر مستجدات الميدان؟
    مدرسة - تعبيرية
    بعد اجتماع تربوي "إيجابي".. لا إضراب في المدارس غدًا

    الأكثر قراءة

    جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)
    جيش الاحتلال يتوعّد لبنان: جاهزون للهجوم في هذه الليلة!
    صورة من الفيديو
    فيديو جديد لحزب الله.. "يا هلا ومرحب"
    عناصر من القوات المسلحة المصرية
    اشتباكات مسلحة وإصابات.. ماذا يجري على الحدود بين مصر وإسرائيل؟