ليزا جونسون: ملتزمون بالحلول الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في لبنان

وجّهت السفيرة الأميركية الجديدة في لبنان ليزا جونسون الشكر للرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب على الترحيب الحار بعودتها إلى لبنان.

وقالت جونسون عبر منصّة “إكس”: “أشكر رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الخارجيّة في حكومة تصريف الأعمال، على الترحيب الحارّ بعودتي إلى لبنان”.

وأضافت: “أنا سعيدة جدًّا بالعودة. ونحن ملتزمون بالحلول الدبلوماسيّة لتحقيق الاستقرار في المنطقة والسلام والازدهار في لبنان. أنا فخورةٌ بأن أكون جزءًا من الشراكة التاريخية الأميركيّة – اللبنانيّة”.