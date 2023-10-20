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ليلٌ حذر جنوبًا.. وتحركاتٌ بحريّة للعدو قبالة شاطئ الناقورة

منذ ساعة واحدة
الناقورة

الناقورة

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عاشت قرى القطاع الغربي ليلًا حذرًا، تخلله إطلاق معادٍ لعدد من القنابل المضيئة فوق قرى الناقورة واللبونة والضهيرة وعلما الشعب، فيما لم يسجل سقوط قذائف حتى صباح اليوم.

كما لوحظت تحركات بحرية للعدو الإسرائيلي قبالة شاطئ الناقورة.

فيما كان “حزب الله” قد استهدف أمس، عددًا من مواقع العدو الحدودية في فلسطين المحتلة، وهي “جل العلام، البحري، زرعيت، وثكنة شوميرا وبرج مراقبة في حبد البستان بالأسلحة المباشرة والمناسبة”، وتمت إصابتها إصابة دقيقة وتم تدمير كمية من تجهيزاتها الفنية والتقنية.

كما أعلنت “كتائب الشهيد عز الدين القسام – لبنان” في بيان، “مسؤوليتها عن إطلاق رشقة صاروخية مركزة، مكونة من 30 صاروخًا، انطلاقًا من جنوب لبنان، باتجاه مغتصبات الجليل الغربي، وأبرزها نهاريا وشلومي الجاثمتان شمال فلسطين المحتلة”.

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