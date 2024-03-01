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ليلٌ حذر ومتوتّر.. هذه آخر المستجدات على الجبهة الجنوبية

منذ ساعة واحدة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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صعّد العدو الإسرائيلي اعتداءاته ليلاً، فأغار على دفعات على جبل اللبونة وأطراف بلدة الناقورة، وسمعت اصوات الانفجارات في مدينة صور. وأطلقت قوات “اليونيفيل” صفارات الإنذار، بالتزامن مع القصف.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل على أطراف بلدة عيتا الشعب، ما أدى الى أضرار جسيمة.

كما واصل إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق ليلاً، بالإضافة الى القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق قبالة بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وكثف الطيران الاستطلاعي تحليقه فوق صور وبنت جبيل.

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