ليل ساخن في قرى القطاع الغربي تخلله قصف وإطلاق قنابل مضيئة

عاشت قرى القطاع الغربي ليلاً ساخناً ومتوتراً تخلله قصف عنيف حتى قبيل منتصف الليل استهدف محيط قرى علما الشعب ورامية وبيت ليف والضهيرة واللبونة، كما تخلله اطلاق عدد من القنابل المضيئة فوق سماء القرى المذكورة حتى ساعات الفجر الاولى، فيما استهدفت المقاومة مساء امس عددا من مواقع العدو الاسرائيلي الحدودية في فلسطين المحتلة.

وسمعت صفارات الانذار لاكثر من مرة في مستعمرات العدو الاسرائيلي الواقعة قرب الخط الازرق والتي باتت خالية من السكان، حسب اعلام الكيان الصهيوني.

إشارة الى ان عدة انفجارات سمعت اصواتها في ارجاء قضاءي صور وبنت جبيل ناجمة عن انفجار صواريخ القبة الحديدية للعدو، كما ان سماء المنطقة شهدت مسيرات معادية وطيرانا حربيا، اطلقت جدار الصوت فوق قرى ومدن الجنوب.

وازدادت حركة النزوح للسكان في القرى المتاخمة للخط الازرق في اتجاه المناطق الاكثر امنا، حيث يتواجد في مدينة صور اكثر من الف وخمسمئة عائلة لبنانية وسورية توزعوا على عدد من مراكز الايواء في المدارس الرسمية والخاصة اعدتها للغاية نفسها وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات صور التي اعلنت اكثر من مرة عن ضعف الإمكانيات لتأمين حاجات النازحين.

يذكر ان مئات العائلات اللبنانية نزحت الى مناطق لبنانية اخرى في الشوف والجبل والمتن وبيروت.