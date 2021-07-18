الأثنين 8 ذو الحجة 1442 ﻫ - 19 يوليو 2021 |
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ليل متوتر في طرابلس.. قطع طرقات وإطلاق نار

منذ 3 ساعات
عناصر من الجيش في طرابلس

عناصر من الجيش في طرابلس

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تجددت الاحتجاجات اليوم في مدينة طرابلس، حيث وقعت سلسلة من الأحداث تراوحت بين قطع طريق وإطلاق نار.

حيث أقدم مواطنون على قطع الطريق عند مدخل جبل محسن لبعض الوقت وذلك احتجاجاً على توقيف المدعو “ع.م.” من قبل الأجهزة الأمنيّة على خلفية الأحداث الأخيرة.

كذلك، أقدم المواطن “م. ز” على اطلاق نار باتجاه ملحمة الياسمين في التبانة، مما ادى الى تحطيم الواجهة و اقتصرت الاضرار على الماديات.

وعُلم ان سبب الاشكال يعود الى خلاف على ارتفاع الاسعار.

ومساء، سمُع دوي انفجار في طرابلس ناتج عن انفجار قنبلة قديمة العهد في سقي البداوي.

وكانت القنبلة موجودة بين أكوام أعشاب يابسة وقد أدى حريق إلى انفجارها.

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