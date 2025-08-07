ليل مشتعل جنوباً.. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مستودعات أسلحة لحزب الله

شن الطيران الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء 6-8-2025 سلسلة غارات على بلدة المحمودية في منطقة جزين وغارتين على أطراف بلدة أنصار في قضاء النبطية، وغارة استهدفت منطقة البريج في أطراف جباع وأطراف تفاحتا في جنوب لبنان.

كما سجلت غارات عنيفة على أطراف بلدة القنطرة، فيما أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الخميس مقتل شخص من الجنسية السورية وإصابة اثنين آخرين، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مرآباً للآليات والجرافات يقع في جوار منازل مأهولة في دير سريان.

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة “اكس” شن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ومن بينها مستودعات أسلحة ومنصة صاروخية وبنى تحتية تابعة لحزب الله والتي استخدمها لتخزين آليات هندسية مخصصة لاعادة اعمار بنى تحتية في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ألقى مناشير تحريضية على ساحة “بركة”، في مدينة ميس الجبل، كما ألقى 4 قنابل فوق نهر الوزاني وقنبلة صوتية باتجاه بلدة يارون – قضاء بنت جبيل.

وسجل تحليق للطيران المسيّر بشكل دائري، منذُ ساعات الفجر، فوق بلدات زوطر الشرقية، ميفدون، شوكين، النبطية الفوقا، علي الطاهر، كفرتبنيت، أرنون و يُحمُر الشقيف.