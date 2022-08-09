مأزق متجدد.. كمية الفيول العراقي تكفي لنهاية شهر آب فقط!!

أفادت مصادر “الجديد”، الى أن “وزير المال ​العراق​ي، علي علاوي، كان واضحاً في اللقاءات الأخيرة مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض​ بما يتعلق بملف ​الفيول​ العراقي”، لافتةً الى أن “العلاوي قال بالفم الملآن: أمنو مصاري لنعمل عقد، أي بمعنى آخر: زيدو التعرفة ​الكهرباء​ بصير معكن مصاري”.

وبحسب المصادر، أضاف علاوي “عندما تستحصلون على المال يمكن أن نؤمن لكم الفيول، وإلا فلا نستطيع خدمتكم”، وختم بالقول “عطيناكن سماح سنة وخلصنا”.

وأشارت مصادر “الجديد”، الى أن “كمية الفيول التي سبق وجرى شراؤها الشهر الماضي تكفي الى نهاية شهر آب، وفي حال عدم تلقي أي رد من الجانب العراقي فنحن في مأزق”، مؤكدةً أن “المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ أبلغ ​وزارة الطاقة​، أن العراق أبلغه باستمرار العقد حتى نهاية العام”، موضحةً أن “الكميات المتفق عليها تبلغ مليون طن”.