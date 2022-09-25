مأساة مركب طرطوس تابع... كم بلغت حصيلة الضحايا؟

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن جثامين ضحايا مركب طرطوس توزعت بين 40 رجلاً و31 مرأة و24 طفلاً ومنها 55 تم التعرف اليها و40 مجهولة الهوية.

وقال حمية في حديث عبر “mtv” إن عدد الجثامين التي نُقلت الى لبنان 17 منها 11 لبنانيين وإفادات الناجين والذين توافدوا الى مستشفى الباسل بيّنت أن عدد المفقودين اللبنانيين يناهز 14 مفقوداً.

وهزّت حادثة غرق زورق لبناني على متنه مهاجرون غير نظاميين، قبالة السواحل السورية الرأي العام وخلّفت حالة من الأسى والحزن والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع ارتفاع حصيلة الضحايا، ليتجاوز عدد الذين لقوا مصرعهم أكثر من 70 شخصا.