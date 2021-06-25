مؤتمر صحافي للفاتيكان عن لبنان.. ترقبوا 1 تموز

عقد في حاضرة الفاتيكان مؤتمر صحافي عن لبنان، شارك فيه امين السر في حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري، وزير خارجية الفاتيكان المطران بياترو كاليغر.

وكان عرض لبرنامج اللقاء في 1 تموز مع الطوائف المسيحية العشرة في لبنان بالاضافة إلى الرهبانيات الموجودة في روما وفي ختام اللقاء كلمة لقداسة البابا.

وأكد المسؤولون الثلاثة “أهمية اللقاء الذي سوف لا يقتصر على الصلاة بل ستتبعه سلسلة من المبادرات التضامنية”.

وأكد كاليغر ردا على سؤال عما اذا كان بإمكان الفاتيكان مساعدة لبنان بمفرده، للخروج من أزمته، أن “الفاتيكان ليس بمقدوره لوحده مساعدة لبنان لذلك يرى أنه على الأسرة الدولية كلها أن تقف إلى جانب هذا البلد. أردنا، من لقاء الاول من تموز، تكوين رؤية مشتركة مع رؤساء الطوائف ليكون لدينا وضوح في الرؤية ولنتحرك كما يجب”.