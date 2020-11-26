مؤتمر فرنسي لمساعدة لبنان في 2 كانون الاول المقبل

أكد مكتب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عقد مؤتمر مساعدات لبنان يوم 2 من كانون الاول المقبل. وعبّر اليوم ماكرون في رسالة إلى الرئيس ميشال عون عن قلقه من الوضع الراهن في لبنان وحثّ على تشكيل حكومة مؤهّلة وقادرة.

وأكد ماكرون تمسّك فرنسا بصورة خاصة بعلاقات الأخوة التي تجمع بلدينا وشعبينا. وقال: “إني قلق للغاية نتيجة الوضع في بلادكم راهناً، وانا مدرك للصعوبات المتزايدة التي تواجه اللبنانيات واللبنانيين في يومياتهم”.

وأضاف ماكرون “العجلة، راهناً، تقتضي تشكيل حكومة من شخصيات مؤهّلة، تكون موضع ثقة وقادرة على تطبيق كافة هذه الإجراءات.

وفي هذا الإطار، لديكم، فخامة الرئيس، مسؤولية خاصة. أن لبنان يواجه اليوم خيارات جسام، وأنتم، بصفتكم فاعلاً في تاريخه، تدركون هذا الأمر. إن ما طالب به الشعب اللبناني منذ قرابة السنة في انتفاضته لا يزال ممكن التحقيق. وإنه، لمن واجبكم كرئيس للدولة، أن تستجيبوا له، وتدعوا بقوة كافة القوى السياسية لأن تضع جانباً مصالحها الشخصية، والطائفية والفئوية من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني، وتأكدوا فخامة الرئيس من أن فرنسا تقف اليوم، كما في كل وقت، إلى جانب لبنان والشعب اللبناني.”