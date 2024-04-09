مؤسسة بهاء وحسناء الحريري تختتم نشاطاتها الرمضانية لهذا العام

اختتمت مؤسسة بهاء وحسناء الحريري مشروعها الرمضاني الخيري لهذا العام في كل المناطق اللبنانية.

هذا وعملت المؤسسة على إطلاق العديد من الأنشطة والحملات طيلة شهر رمضان المبارك كالإفطارات لدور الأيتام ودور العجزة وتقديم المساعدات العينية لعدد من تلك الدور. بالإضافة إلى حملة توزيع آلاف الحصص الغذائية.

كما وكان للأطفال حصة من مشروع المؤسسة، حيث تم تنظيم عدد من الحفلات الترفيهية للأطفال مع غنوة. والحملة الأخيرة كانت توزيع ملابس العيد على قرابة العشرة آلاف طفل من مختلف المناطق اللبنانية.

الأسبوع الأخير من الشهر الكريم كان حافلا، حيث أقامت المؤسسة إفطارا رمضانيا لعشرات العائلات الصيداوية في مدينة صيدا. كما وتم توزيع ملابس العيد على عدد كبير من الأطفال في المدينة وجوارها.

في طرابلس استكملت حملة توزيع ملابس العيد للأطفال وتم توزيع ثياب لما يزيد عن ثلاثة آلاف طفل من المدينة وجوارها. كما وتم توزيع ملابس على أربعة دور أيتام في المدينة.

وفي بيروت اختتمت المؤسسة سلسلة افطاراتها بإفطار لمئات المسنين في مستشفى دار العجزة في بيروت.

بدور أكد ممثل مؤسسة بهاء وحسناء الحريري المحامي فؤاد الشيخة أن المؤسسة تختتم اليوم مسار طويل من النشاطات الخيرية والاجتماعية في شهر رمضان المبارك الذي طال جميع المناطق اللبنانية لا سيما عكار، طرابلس، صيدا وبيروت.

وأضاف قائلا: “ولأن الشفافية هي المعيار الأول للعمل الخيري لمؤسسة الشيخ بهاء و الشيخة حسناء الحريري، نلخص لكم نتائج النشاطات والمساعدات التي قامت بها المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك:

في عكار:

وزعت ٣،٢٥٠ قطعة ملابس للأطفال

في طرابلس:

١. وزعت ٢،٦٠٠ قطعة ملابس للأطفال.

٢. حضر ٦٠٠ طفل لمشاهدة مسرحية غنوا للأطفال.

٣. سلمت ١،٠٠٠ حصة غذائية تزن كل منها ٢٥كغ.

٤. تأمنت الحاجات الغذائية كاملةً طوال شهر رمضان ل ٦ دور عجزة استفاد منه ١،٨٠٠ مسن.

٥. كُفل افطار ٦٠ مسن طوال الشهر الفضيل.

٦. حضرت ٦٠٠ سيدة على مأدبة سحور بمناسبة عيد الام وعيد المرأة العالمي.

٧. شرفنا حضور ٦٠٠ صائم على عدة افطارات طوال الشهر الكريم.

اما في صيدا:

١. وزعت ١،٠٠٠ قطعة ملابس للأطفال.

٢. حضر ٤٠٠ طفل لمشاهدة مسرحية غنوا للأطفال.

٣. سلمت ٨٠٠ حصة غذائية تزن كل منها ٢٥كغ.

٤. تأمنت الحاجات الغذائية كاملةً طوال شهر رمضان لدار العجزة معيلا ٣٥٠ مسن.

٥. شرفنا حضور ٧٥٠ صائم على عدة افطارات طوال الشهر الفضيل.

واخيرا في العاصمة بيروت:

١. وزعت ٢،٥٠٠ قطعة ملابس للأطفال.

٢. حضر ٤٠٠ طفل من دار الايتام الاسلامية لمشاهدة مسرحية غنوا للأطفال.

٣. سلمت ١،٠٠٠ حصة غذائية تزن كل منها ٢٥كغ.

٤. شرفنا حضور ٢٥٠ يتيم و٣٥٠ مسن من دار العجزة على عدة افطارات طوال شهر رمضان.

فتكون مجموع الاعمال النوعيةوالخيرية في جميع المناطق كالآتي:

١. وزعت ٩،٣٥٠ قطعة ملابس للأطفال.

٢. حضر ١،٣٠٠ طفل لمشاهدة مسرحية غنوا للأطفال.

٣. سلمت ٢،٨٠٠ حصة غذائية تزن كل منها ٢٥كغ.

٤. كفلت الحاجات الغذائية كاملةً طوال شهر رمضان ل ٢،٠٠٠ مسن و ٢،٠٠٠ يتيم.

وأشار الشيخة إلى أن مؤسسة الشيخ بهاء و الشيخة حسناء الحريري تأمل أن تكون قد اتمت المهمة على أكمل وجه وان نشاطاتها قد أتت على حسن ظن اللبنانيين.

واختتم الشيخة بالإشارة إلى أن الشيخ بهاء الحريري يؤكد استكمال العمل الانمائي والاجتماعي الذي لن يوقفه الا الله سبحانه وتعالى.