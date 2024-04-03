مؤسسة بهاء وحسناء الحريري تستكمل نشاطاتها الرمضانية للأسبوع الثالث

تستمر مؤسسة بهاء وحسناء الحريري في مشروعها الخيري الرمضاني الذي يطال مختلف المناطق اللبنانية ويشمل العديد من الحملات.

الأسبوع الثالث من الشهر الفضيل كان مليئًا بالحملات والأنشطة التي كانت بدايتها من صيدا مع إفطار استضافت المؤسسة فيه مئات الأطفال الأيتام من دار رعاية اليتيم في مدينة صيدا.

ومن صيدا إلى طرابلس حيث العديد من الأنشطة والحملات بدأت بمشروع طبخ مئات الوجبات للمسنين في دار العجزة في المدينة من قبل مؤسسة بهاء وحسناء الحريري. كما ونظمت المؤسسة حفلا ترفيهيا للأطفال مع غنوة في طرابلس، وهو الحفل الثالث لغنوة في هذا الشهر بعد بيروت وصيدا. والإضافة إلى ذلك اختتمت المؤسسة سلسلة إفطاراتها في طرابلس باستضافة مئات الأشخاص من دور العجزة والعائلات في المدينة، على أن تُستكمل سلسلة الإفطارات في باقي المناطق حتى نهاية الشهر الكريم.

وفي بيروت ومع اقتراب عيد الفطر أطلقت مؤسسة بهاء وحسناء الحريري حملة توزيع ملابس لآلاف الأطفال في بيروت، بعد أن تم توزيع ملابس لثلاثة آلاف طفل في عكار الأسبوع الماضي.

بدوره أكد الناطق باسم مؤسسة بهاء وحسناء الحريري المحامي فؤاد الشيخة أن المؤسسة تستكمل عملها الخيري العادل والمستدام في جميع المناطق اللبنانية عملا بتوجيهات النجل الأكبر للرئيس الشهيد رفيق الحريري، الشيخ بهاء الحريري، باستئناف مسيرة والده التي بنيت على العمل المنتج الذي لا يوقفه احد.

وأضاف الشيخة: “في ظل تخاذل تام للدولة عن القيام بواجباتها ، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن اللبناني حاليا، تمضي مؤسسة بهاء وحسناء الحريري بالوفاء بوعدها بالاستمرار بنشاطاتها في شهر رمضان لتوفير احتياجات اللبنانيين في كافة المناطق والمساعدة قدر الإمكان على رسم الابتسامة وخلق الطمأنينة في قلوب الصائمين في هذا الشهر الفضيل”.