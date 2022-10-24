مؤسسة مياه البقاع: على المنظمات المعنية بشؤون النازحين الوقوف إلى جانبنا

أكدت مؤسسة مياه البقاع، أنه “مع تفاقم أزمة الكوليرا في لبنان وإزدياد سرعة انتشارها بخاصة في منطقة البقاع، التي بدأت الكارثة تشكل تهديدا خطيرا لصحة وسلامة المواطنين فيها، وبما أن التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية، أن مصدر انتشارها مخيمات النازحين، ولا سيما تلك المتداخلة مع القرى والبلدات البقاعية، وقد انتقلت اليها مع الافراد الذين يصنفون نازحين لكنهم يواصلون التنقل بين طرفي الحدود”.

وطالبت في بيان “المنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون النازحين والتي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تأمين المياه والصحة والغذاء والاقامة لهم، اتخاذ الإجراءت المناسبة لتأمين محيطهم الصحي والاجتماعي”، داعية إياها “للاستنفار السريع والعاجل، وتحمل مسؤولياتها والوقوف الى جانب مؤسسة مياه البقاع ومؤسسات المياه كافة، لتنظيم برامج المراقبة والفحص والتعقيم والتكرير اللازمة والمساهمة في تأمين المعدات والمواد اللازمة لضمان سلامة وجودة المياه، الى جانب واجباتها الصحية لمكافحة وباء الكوليرا والحد من انتشاره، وبالتالي وجب عليهم اليوم العمل بشكل طارئ بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المياه لا سيما مؤسسة مياه البقاع لحماية مصادر المياه ومحطات ومنشآت الانتاج والتوزيع.”