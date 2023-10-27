بعد تسرب المياه على الاوتوستراد.. مؤسسة مياه بيروت: كشفنا على العطل وباشرنا بالتصليح

أوضحت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أنه على “أثر انفجار خط الضخ الرئيسي الذي يغذي محطة الأشرفية بقطر ألف ملم في منطقة الضبية، توجهت الفرق المختصة لدى المؤسسة على الفور وكشفت على العطل لإنجاز التصليح الذي تمت المباشرة به في أسرع وقت ممكن.”

وستفيد المؤسسة “تباعا المشتركين بالتوقيت المتوقع لانتهاء الأشغال والذي يرتبط بتأمين القطع الضرورية، وهو أمر متوقع في خلال ثمان وأربعين ساعة”.

وكان قد أفاد التحكم المروري صباح اليوم بأن حركة المرور كثيفة من انطلياس باتجاه ضبيه بسبب تسرب المياه على الاوتوستراد ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على تسهيل السير في المحلة.