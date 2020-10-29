مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: مياه حصارات سليمة.. ونأسف للمعلومات المغلوطة

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان نفيها لـ “الاخبار التي ذكرت أن مياه الشفة في بلدة حصارات قضاء جبيل غير صالحة للشرب”.

وأوضحت المؤسسة في بيانلها أن:

“فرق الطوارئ التابعة للمؤسسة توجهت، فور العلم بما تم التداول به في هذا الخصوص، إلى البلدة وعدد من البلدات المحيطة لأخذ عينات من مياه الشرب وفحصها بحسب الآلية العلمية والموثوقة المتبعة في المؤسسة. وقد تبين بنتيجة الفحوص الجرثومية والكيميائية أن المياه سليمة وكذلك بالنسبة إلى مياه خط الجر الأساسي من المصدر”.

ولفتت إلى أنّ “آلية التأكد من سلامة المياه تعتمد على فحص مصدر المياه ومكان التسليم أي العيار، ليصبح المشتركون مسؤولين بعد ذلك عن قنوات وصول المياه إلى منازلهم، فإذا كانت الامدادات الداخلية للمباني والخزانات متسخة فلا علاقة للمؤسسة بذلك”.

واستغربت المؤسسة “تبني السلطة المحلية في البلدة ومسؤولين إداريين في القضاء نتائج غير موثوقة والمسارعة إلى إعلانها عبر بعض منصات الإعلام المحلي الجبيلي من دون التأكد من صحتها من المراجع المختصة في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان”، مؤكدة أن “رئيس مجلس الإدارة المدير العام المهندس جان جبران لم يتلق أي اتصال للمراجعة في هذا الخصوص على الإطلاق خلافا لما تم الإعلان عنه”.

وأسفت لما أثارته الأنباء المغلوطة من هلع غير مبرر لدى أهالي بلدة حصارات، مطمئنة أنها “مواظبة على إجراء فحوص دورية للمياه في كل المناطق الواقعة في نطاقها من دون استثناء إنطلاقا من حرصها على تأمين ما يحق للمشتركين من مياه نظيفة من دون منة من أحد”.