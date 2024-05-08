مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تؤكد سلامة مياه نبع الطاسة بعد القصف

أكدت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أن نتيجة الفحوصات الأولية لعينات لمياه نبع الطاسة خالية من أي تلوث ناتج عن القصف الذي تعرضت له.

ويأتي ذلك عطفًا على بيانها السابق والتدبير الاحترازي بعد العدوان الأخير على منشآت نبع الطاسة.

ولفتت المؤسسة المشتركين والمواطنين المستفيدين عمومًا إلى أنها ستواصل إجراء الفحوصات اللازمة ضمن القواعد والإجراءات المعتمدة للتأكد من سلامة وجودة مياه النبع ومحيطها على المدى المتوسط والطويل.

وأشارت المؤسسة إلى أن المياه التي تضخها حاليًا من “نبع الطاسة” صالحة للاستخدام باستثناء استخدامها كمياه للشرب بانتظار صدور نتائج الفحوصات المتبقية.