الأربعاء 29 شوال 1445 ﻫ - 8 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تؤكد سلامة مياه نبع الطاسة بعد القصف

منذ 13 دقيقة
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

A A A
طباعة المقال

أكدت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أن نتيجة الفحوصات الأولية لعينات لمياه نبع الطاسة خالية من أي تلوث ناتج عن القصف الذي تعرضت له.

ويأتي ذلك عطفًا على بيانها السابق والتدبير الاحترازي بعد العدوان الأخير على منشآت نبع الطاسة.

ولفتت المؤسسة المشتركين والمواطنين المستفيدين عمومًا إلى أنها ستواصل إجراء الفحوصات اللازمة ضمن القواعد والإجراءات المعتمدة للتأكد من سلامة وجودة مياه النبع ومحيطها على المدى المتوسط والطويل.

وأشارت المؤسسة إلى أن المياه التي تضخها حاليًا من “نبع الطاسة” صالحة للاستخدام باستثناء استخدامها كمياه للشرب بانتظار صدور نتائج الفحوصات المتبقية.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار لبنان

قضية "عصابة التيكتوكرز" - تعبيرية
تطورات جديدة.. محامي عام جبل لبنان يعلن متابعة 30 عنصرا من عصابة التيكتوكرز
تكتل الاعتدال يطالب بالتسريع في انتخاب رئيس ولإعادة تنظيم المؤسسات
وزير الدفاع يبحث الأوضاع الأمنية مع قائد الجيش في لقاء تهنئة بعيد الفصح

الأكثر قراءة

جبران باسيل
باسيل خارج "التيار"!
عناصر من حزب الله
استعدادا لما بعد رفح.. الحزب يعلن التعبئة ويستخدم أسلحة متطورة
رئيس بلدية عيون الغزلان السابق خالد المرعبي
خالد المرعبي: سأقوم بالكشف عن المسؤولين بالإساءة لسمعتي والإدعاء عليهم