مؤسسة “نوح” مستمرة في دعم الشعب اللبناني.. وجديدها شحنة أدوية ومستلزمات طبية

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي شحنة أدوية ومستزمات طبية استقدمتها مؤسسة “نوح” من الولايات المتحدة الاميركية بالاشتراك مع مؤسسات غير حكومية، وذلك استكمالاً لخطواتها التي بدأتها للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني ومساعدته على كافة المستويات، الصحية، الاقتصادية والاجتماعية.

وجعلت “مؤسسة نوح”، التي تترأسها السيدة حسناء الحريري، المشروع ممكناً من خلال تقديم منحة سخية لضمان تكلفة شحن 25 منصة نقالة، كذلك دعمت السفارة الأميركية في بيروت مشروع الإغاثة الإنسانية، من خلال التنسيق اللبناني الأميركي كي يستفيد الشعب اللبناني، كما تبرع د. فرانسوا وميشلين نادر، (مؤسسة جسرا)، في التكاليف اللوجستية، وستتعاون منظمة People to People Aid وLebanon Relief Project، إضافة إلى منظمات غير حكومية أخرى، لتوزيعها للمستفيدين.

تتكون الشحنة من عدة معدات الوقاية الشخصية والخيوط الجراحية، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوية المستخدمة على نطاق واسع والمعدات ذات الصلة، يبلغ مجموعها 25 منصة نقالة، وقد تم تجميع المواد الممنوحة من قبل مركز الأعمال الخيرية العربية الأميركية (CAAP) ، ومؤسسة غسان ومنال صعب، ومشروع إغاثة لبنان ATFL، كما تبرعت مستشفى تكساس للأطفال ببعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، إضافة إلى أدوية الوقاية الشخصية، وجهة الادوية المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت.

وقد تم تجميع الأدوية الإضافية ومعدات الوقاية الشخصية وأنواع واسعة من الخيوط الجراحية والتبرع بها من قبل منظمة الإغاثة الطبية العالمية، ويتم تخصيصها لـ17 مركزًا مهمشاً للصحة الأولية في عدة مناطق، بالإضافة إلى المستشفيات التعليمية الرئيسية.

واليوم سيبدأ التوزيع مع تسليم أولى الشحنات إلى المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت، سيتم أيضاً توزيعها على مستشفى عين وزين، وعيادات الشوف وبيصور، ومنظمة غير حكومية في عاليه، والمراكز التالية:

-المقرر عكار، وصير عدونية CHC.

-في المتن، من خلال توفير الإمدادات لمستشفى بعبدا الحكومي وعيادات كسروان.

-من بين المستفيدين في البقاع مستشفى خربة قنافار العام والبقاع الغربي ومستشفى دير الأحمر في بعلبك.

-توزيع منطقة بيروت سيكون على مستشفى رزق في المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية، المقاصد، عيادة بيتنا بيتك، مدرسة التقدم اللبنانية، المريجة، وقوى الأمن الداخلي.