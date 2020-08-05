مئة إطفائي من الاتحاد الأوروبي إلى بيروت

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تتحرك دول العالم لأجل إنقاذ لبنان من الكارثة التي ألمت به البارحة عصرا، حيث دوى انفجارين في مرفأ بيروت أودى بحياة أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى وعشرات المفقودين حتى الساعة، وإثر هول الإنفجار سارعت الدول للمساعدة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل إلى بيروت نحو مئة إطفائي متخصص للمساعدة في عمليات البحث في المدينة بعد انفجار ضخم هزها الثلاثاء، معربا عن استعداه تحريك مساعدة إضافية للبنان.

وقال المفوض الأوروبي المكلف إدارة الأزمات المفوض يانيز لينارتشيتش في بيان: “جرى تحريك آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي بطلب من السلطات اللبنانية وننسق حالياً عملية نشر طارئة لأكثر من مئة إطفائي ذي كفاءة عالية، مع آليات وكلاب ومعدات، خاصة بعمليات البحث والإنقاذ في المدن”.

وأشار إلى أن عناصر الإطفاء سيعملون مع السلطات اللبنانية.

وأعلن أنّ”هولندا واليونان وتشيكيا أكدت مشاركتها في هذه العملية الحساسة. وفرنسا وبولندا وألمانيا عرضت أيضاً مساعدتها عبر الآلية وقد تقدم دول أعضاء أخرى في الاتحاد أيضاً الدعم”.

وشغّل الاتحاد أيضاً نظام “كوبرنيكوس” لتحديد الخرائط عبر الأقمار الاصطناعية لمساعدة السلطات اللبنانية على تقييم حجم الخسائر، كما أوضح المفوض الأوروبي.