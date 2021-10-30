ماذا بعد استقالة جورج قرداحي .. “إن حصلت”؟!

عقد لقاء بعد الظهر اليوم بين البطريرك الراعي ووزير الإعلام جورج قرداحي في الصرح البطريركي، واستمر لقرابة الـ 40 دقيقة.

وعند انتهاء اللقاء غادر الوزير قرداحي دون الإدلاء بأي تصريح، لوسائل الإعلام.

ولفت قرداحي ردا على سؤال عن نيته الاستقالة، إلى أنه: “خلينا نشوف غبطة البطريرك شو بدو”.

وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع لمراسل صوت بيروت إنترناشونال، أن البطريرك الراعي أكد خلال لقائه قرداحي على ضرورة تمسك لبنان بالعلاقات الدولية مع الأشقاء العرب، وضرورة الحفاظ على الحياد.

بعد الاجتماع، تكثفت الاتصالات مع المرجعيات السياسية ورئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية للخروج بموقف موحد، لطريقة إخراج الاستقالة، وفق مصادر متابعة.

وفي معلومات لـ”الأنباء” الكويتية، انه تقرر اختيار وزير آخر للإعلام يكون من حصة الرئيس عون هذه المرة.

الأوساط المتابعة ردت حرص الأميركيين والأوروبيين على حكومة ميقاتي، الى رغبتهم في إجراء الانتخابات المنتظرة، ولأن استقالته تعني تطيير الانتخابات.