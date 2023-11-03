ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية؟

جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة:

النهار

عُلم أن البابا في صدد زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع كانون الأول المقبل للمشاركة في القمة العالمية للمناخ “كوب 28”.

قرر مجلس الوزراء تأخير مباشرة العمل في ملاك الجامعة اللبنانية للسادة غادة أيوب وبلال الحشيمي وزياد المكاري وهويدا الترك، والأخيرة هي محافظة النبطية حاليًا.

يلاحظ غياب بيانات ومواقف لأحزاب عقائدية هي الأقدم في لبنان حيال ما يجري في غزة، وذلك لاعتبار أن ثمة جهة هي التي تتولى زمام الأمور في الداخل اللبناني ميدانيًا وسياسيًا وإعلاميًا.

عُلم أن اتصالات تجري على أعلى المستويات من قِبل الكنيسة والسفارة البابوية ومقربين من بكركي، من أجل إنشاء خلية أزمة لدعم صمود مسيحيي الشريط الحدودي.

الجمهورية

توقعت أوساط متابعة أن يُعيد طرح التمديد لمرجع غير مدني الإنقسام السياسي.

قال سفير دولة كبرى إنه لا يستطيع إعطاء تطمينات للبنان سوى في حال أمسك بحدوده.

أبدت دولة كبرى ذات تاثير أساسي على مؤسسة غير مدنية عدم ممانعتها بتولّي شخصية رفيعة من المؤسسة مسؤولية مستجدة.

اللواء

تبعث دول غربية تساعد العدوان على غزَّة برسائل معاكسة لزعماء معنيين، من بينها الدعوة لتفهم الموقف لحسابات داخلية!

حرَّكت جهات معلومة ارتفاعًا ملحوظًا بأسعار مواد غذائية، من دون أي موقف لوزارة الاقتصاد أو غيرها.

حسب تقارير عسكرية، فإن محور المقاومة أعدَّ التجهيزات لحرب تمتد إلى أشهر.

نداء الوطن

يشكو سكان الجنوب المتضررون من الاعتداءات الإسرائيلية من عدم قيام أي جهة رسمية أو أمنية بالكشف على الأضرار ما يوحي باستحالة التعويض على المتضررين وإعادة الإعمار في حال حصول حرب.

يتردد أنّ مرجعاً نيابياً يرفض استلام كلّ من القاضية ندى دكروب أو القاضي علي ابراهيم، مهام النيابة التمييزية مع بلوغ القاضي غسان عويدات السنّ القانونية مطلع العام المقبل.

حصلت طائرة عسكرية محملة مواد دقيقة جدًا على تصريح بالعبور في الأجواء اللبنانية والهبوط في المطار، لكنها لم تحصل على موافقة مجلس الوزراء لإدخال حمولتها لدعم جهود التحضيرات لإجلاء رعايا.

الأنباء

رفض محلي تام لتصريحات من يتعرض لعلاقات لبنان بالمحيط العربي.

يلتقي مرجعٌ كبير عددًا من الشخصيات الدبلوماسية بعيدًا من الإعلام، بهدف إيصال الموقف الواضح درءًا للمخاطر.