ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟

جاء في أسرار الصحف المحلية اليوم الأربعاء:

النهار

سجلت امس استقالات في صفوف “التيار الوطني الحر” في بلدة العيشية مسقط قائد الجيش العماد جوزف عون كرد على رئيس التيار جبران باسيل اثر هجومه الحاد على عون.

اختفى عدد من الصرافين المتجولين امس من شوارع مدينة صيدا وساحاتها خوفا من توقيفهم بعد الطلب الى الاجهزة الامنية سوق الصرافين غير الشرعيين امام العدالة.

عُلم أن ناشطاً سياسياً شيعياً حذّر خلال لقاءاته وجولاته في جبيل وكسروان والبقاع من مغبّة المسّ بالجيش وقائده، ولأيّ سبب وأهداف.

يُنقل أن الدور الذي قامت به سفيرة دولة كبرى حول ملفّ أساسي، يؤكد أن ذلك منطلق لخطوات أخرى تصبّ في خانة الاستحقاق الرئاسي.

الجمهورية

عشاء ثنائي جَمع سفيرتين في مطاعم بيروت استمر لأكثرمن ثلاث ساعات.

خرجت شخصية سياسية من لقاء أحد الأقطاب بانطباع مفاده أنه يستحيل أن يُبدّل موقفه حيال اسم مطروح في استحقاق أساسي.

أبدى مرجع كبير شكوكاً في أن ينتهي الاستحقاق الرئاسي من دون مؤتمر حوار يَسبقه.

اللواء

يردّد وزير خدماتي أنه في حيرة من أمره، وهو يتابع اتصالاته مع سفيرة دولة كبرى حول الوعود أو الاتفاقيات المتعلقة بدعم إعادة التغذية بالكهرباء الى لبنان.

خلال أسبوع من تاريخه، يعيد المصرف المركزي النظر بتسعيرة صيرفة، لجهة تضييق الهوة مع تسعيرة السوق السوداء..

رشت مادة فحمية على شكل غيوم داكنة فوق بعض قرى كسروان، من دون معرفة الهدف أو الجهات التي أقدمت على ذلك؟

نداء الوطن

عُلم أنّ باخرة قمح رست في مرفأ بيروت آتية من أوروبا الشرقية، وبعد فحص عيّنات، تبيّن أنّ ما تحمله غير مطابق للمواصفات وغير صالح للإستهلاك.

خرج أحد الوزراء بانطباع أنّ المرجع الروحي الذي التقاه وهو معروف بدبلوماسيّته، بات حازماً وصاحب مواقف متشدّدة.

شكا ديبلوماسي غربي من سوء التنسيق بين الوزارات في الملفات المشتركة ملاحظاً التباعد بين الوزراء.

البناء

قال مرجع سياسي إن القول بأن الرئيس المطلوب يجب أن يستطيع النجاح في الوقت نفسه بتصحيح علاقات لبنان بكل من سورية والسعودية، حيث ملف النازحين والحدود البحرية الشمالية من جهة والعلاقات الاقتصادية والمالية، من جهة مقابلة يعني أن اسم الرئيس يجب أن يولد في قلب تفاهم سوري سعودي.

قرأ مصدر خليجي بإعلان انضمام إيران إلى الثلاثي الروسي التركي السوري في ملف العلاقة التركية السورية ووضع شمال سورية، يعني أن تركيا حسمت أمر تسريع تغيير سياستها في سورية، وأن الأميركي يواجه تغييراً لا يستطيع تجاهل تداعياته على وجوده العسكري ومستقبل الجماعات الكردية التي يدعمها.

الانباء

عودة الحديث عن تفعيل حل خارجي لقطاع حيوي، مع العلم أن المخرج هو داخلي ومرتبط بمدى ارتباط لبنان بالتزاماته.

تتجه الأنظار بدءا من اليوم على كيفية تعامل المصارف مع المرحلة المالية الجديدة وماذا سيحل بالحسابات وسقوف السحوبات.