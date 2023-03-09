ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية؟

جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس:

الجمهورية

يُصرّ مرجع سابق أن لا خرق للأفق السياسي والرئاسي المنغلق قبل حدث سياسي كبير.

حذّر مرجع رسمي من أنّ المجلس النيابي قد لا يستطيع انتخاب رئيس حتى نهاية ولايته ما لم يتخلَّ البعض عن عناده السياسي.

تراجعت حركة الزوار باتجاه إحدى الدول الإقليمية وفَرملت بعض المجموعات خطواتها مخافة أن تصبّ في خانة إحدى القوى الإقليمية.

اللواء

فوجئ مسؤولون أن ملف النازحين يحتل الأولوية في المحادثات معهم من قبل مفوضين أو موفدين دوليين، وأن التطرُّق الى الاستحقاقات اللبنانية يأتي من هذا الباب!

يدور في الأفق بحث جدّي عن سعر ثابت لصيرفة، يستفيد منه القطاع العام، بحيث ينخفض عن الـ45000 ل.ل. لكل دولار.

يسجّل على تيار خارج من السلطة الأخذ بنظرية «التحالف مع الشيطان» لمنع انتخاب مرشح «الثنائي» للرئاسة الأولى.

نداء الوطن

بعد سلسلة الإرتدادات الزلزالية التي ضربت لبنان قام عدد من الموظفين في دوائر رسمية بإخراج عدد كبير من الملفات العائدة لتراخيص بالبناء إلى جهة مجهولة، خشية من تداعيات قانونية في حال انهيار أبنية أعطيت رخص إسكان خلافاً للأصول الهندسية والفنية.

ازدادت أعمال بيع الشيكات المصرفية من باب المقامرة وكإحدى الوسائل لإخراج الودائع المصرفية العالقة.

نشطت في الآونة الأخيرة عمليات تهريب الدولار النقدي إلى مصر من خلال بعض عمليات تصدير وهمية لمنتجات زراعية بموجب اتفاقية التيسير العربية.

البناء

قال مصدر نيابي إن الخطوة التالية رئاسياً هي دعوة رئيس مجلس النواب قبل نهاية الشهر إلى عقد طاولة الحوار بين رؤساء الكتل النيابية حول الاستحقاق الرئاسي وليست الأولوية للدعوة لعقد جلسة انتخابية لم تتوافر ظروف عقدها بعد، معتبراً أن المشاركين في الحوار مشاركون في تأمين النصاب لاحقاً.

قال مصدر دبلوماسي شرقي إن اجتماع موسكو للرباعية الروسية الإيرانية التركية السورية الأسبوع المقبل هو تحضير لاجتماع وزراء الخارجية قبل نهاية الشهر الحالي لرسم خريطة طريق تتيح عقد لقاء قمة على مستوى الرؤساء الأربعة تتخلله خلوة رئاسية تركية سورية الشهر المقبل.

الأنباء

لم تتغير المواقف الرفضية الناقمة لدى مرجع سابق رغم خروجه من سدة المسؤولية ورغم كل ما حصل في المرحلة السابقة.

قدّمت قوى سياسية ورقة رابحة مجانية إلى حزب فاعل بإعلانها أنها تعتزم ممارسة خطوة اعتراضية تعطيلية، في حين أن هذه القوى نفسها كانت تنتقد هذا الحزب على استعمالها.