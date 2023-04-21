الجمعة 1 شوال 1444 ﻫ - 21 أبريل 2023 |
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ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية اليوم؟

منذ 5 دقائق
أسرار الصحف المحلية

أسرار الصحف المحلية

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جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة:

النهار

تأكد لمراقبين أن ثمة مافيا تحكم عمل مصلحة تسجيل السيارات والآليات النافعة إذ إن المطلق سراحهم لقاء كفالة مالية لم يتكلفوا أي قرش، بل ثمة من تبرع بسداد المبالغ المطلوبة عنهم لإطلاقهم بسند إقامة.

قال أحد رجال الدين إن مرجعًا نيابيًا يعطل قيام المحافظة الجديدة التي أقرت لكسروان وجبيل، في حين أن التعامل مع قيام محافظات أخرى سابقًا تم في حينه بطريقة مختلفة وسجل على نواب المنطقة عدم متابعتهم الموضوع بالجهد الكافي.

نقل أن مواجهات كلامية شديدة اللهجة، تحصل بين البلديات، ونواب وسياسيين على خلفية التمديد للمجالس البلدية.

لا تزال دولة خليجية تتشدد في إجراءاتها لمنح تأشيرات للبنانيين، في سابقة هي الأكثر حزمًا لهذه الدولة.

نداء الوطن

خلال اجتماع لجنة الزراعة النيابية التي عقدت الأربعاء لم يجد وزير الزراعة عباس الحاج حسن غير «الصرامي» لوصف شركات الأسمدة والأدوية الزراعية. لكن رئيس اللجنة عضو «أمل» أيضاً النائب أيوب حميد شطب «المداخلة الثمينة» من المحضر، ثم وشوش الوزير: «أحرجت فريقنا يا عباس».

يشير متابعون إلى أنّ مناخات التفاهم الاقليمي قد تتجه نحو البحث الجدي عن مرشح رئاسي متمرّس سياسياً ومستقل تماماً داخلياً وخارجياً.

يدور صراع صامت بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير داخليته بسام مولوي على خلفية الانتخابات البلدية. ميقاتي مؤيد للتمديد فيما مولوي متحمس لإجرائها لكونه يطمح ليكون رئيساً للحكومة انطلاقاً من إنجازه الانتخابات النيابية ولاحقاً الانتخابات البلدية، وهذا ما يزعج ميقاتي.

اللواء

يعاني أبناء الجالية اللبنانية في دولة عربية من صعوبات في الحصول على إجازات عمل أو تسهيلات سفر..

يتحدث نواب على صلة بمرجع كبير عن استدراك تم التنبُّه إليه، مما يجعل موضوع الطعن بقانون التمديد للبلديات ليس أمراً ميسوراً..

تدور تساؤلات لم تحظ بأجوبة مقنعة بعد حول الكلام الأخير الذي سمعه مرشح رئاسي من مرجعية روحية..

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جهوزية عالية تبشّر بالخير في قطاع واعد على أبواب الصيف.

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