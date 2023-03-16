ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحليّة؟

جاء في “أسرار” الصحف المحليّة اليوم الخميس:

النهار

بعد التقنين في الكهرباء، جاء دور أوجيرو التي حذرت من تقنين في الاتصالات إذا استمرت حال المداخيل على ما هي عليه حاليًا.

يلاحظ الهدوء الذي يسود علاقة تيار مسيحي بارز وحزب قديم وغياب الحملات والانتقادات بينهما التي كانت لسنوات طويلة عميقة وشبه مقطوعة.

تلجأ عائلات كثيرة في مناطق لبنانية عديدة إلى اتباع أساليب معيشية كانت سائدة في حقبات الماضي وبدائية ربطاً بالانهيار المعيشي.

الجمهورية

مرجع سياسي قال أمام زوّاره تعليقاً على الإستحقاق الرئاسي إنه لن يحدث خرقاً له إلاّ عند حصول تطور مفصلي.

أبلغ مسؤول كبير أحد الديبلوماسيين العرب أنّه بات على يقين أنّ الانتخابات الرئاسية في لبنان باتت على نار حامية.

قيلَ لعضو بارز في كتلة نيابية إن الضرورة تحتّم انعقاد مجلس النواب لِيبتّ أمور مرتبطة بالإنتخابات البلدية التي اقترب موعد إجرائها، فرد قائلاً: لن نشارك في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية، “وعِمِرها ما تجري الإنتخابات البلدية”.

اللواء

أبلغت عاصمة كبرى شرقية مرشحاً ثابتاً أنه مرشحها، وستعمل على توفير ما يلزم من دعم لهذه الغاية..

رصدت جهات نيابية عدم حماس فريق مسيحي وازن لإعادة وصل ما انقطع مع تيار منافس، على خلفية «خبية الأمل» في الماضي القريب.

انشغل ملحقون بتسقُّط معلومات عن عملية مثيرة ومحكمة التنفيذ، وذات أبعاد استراتيجية، واحتمالات ردّ معادٍ عليها.

نداء الوطن

يتردّد أنّ نائباً من جبل لبنان، مقرّباً من مرشح رئاسي بارز يؤكّد في مجالسه الخاصة أنّه سيكون المرشح البديل في حال تعثّرت حظوظ المرشّح الأساسي.

تقول المعلومات إنّ «حزب الله» أبلغ حلفاءه أنّه هو من سيتولّى تسمية المدير العام الجديد للأمن العام.

رصد أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية ما يفوق العشرين مليون دولار لمعركته الرئاسية، وتولّى متموِّل مغترب تأمين هذا المبلغ، لكنّ «الصرف» لم يبدأ بعد.

الأنباء

مرجعية معنية باستحقاق داهم سيكون لها حركتها في الأيام المقبلة على أكثر من جهة.

فوضى أسعار الصرف تستمر وتتسع ويبدو أن لكل قطاع بات له سعر صرفه الخاص.