ماذا جاء في أسرار الصحف المحليّة؟

جاء في أسرار الصحف المحليّة الصادرة اليوم الجمعة:

اللواء

همس

اتخذت إجراءات عاجلة لاحتواء أية ضربة اسرائيلية، في حال دفعت الأمور نحو «ردّ مؤلم»، ولكن محدود!

غمز

طغى «الفتور القاتل» على العلاقة بين حليفين، الأمر الذي بات غير خافٍ على المراقبين، لدرجة أن أحدهما أسقط من حساباته المستقبلية الطرف الآخر..

لغز

بات بحكم المؤكد أن الغطاء الدولي والمحلي رفع كلياً عن مسؤول مالي رفيع، وترك ليتدبر أموره بنفسه..

نداء الوطن

انشغلت نائبة في حجز مقعد متقدّم لرئيس تكتلها في القداس الذي جرى خلال الخلوة الروحية التي عقدت في بيت عنيا للنواب المسيحيين.

يردد بعض المتابعين للشأن الرئاسي أنّ فشل المشاورات السياسية الحاصلة على أكثر من صعيد سمح بدخول ترشيحات من خارج السياق، منها على سبيل المثال فيليب زيادة.

أثارت الخلوة التي عقدت بين البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس «تكتل لبنان القوي» جبران باسيل قلق بعض الموارنة، لا سيما المرشحين منهم.

الأنباء

الحزام الهشّ

الحزام الأمني الذي تشهده عادة منطقة لبنانية حساسة يبدو هشّاً في لحظات دقيقة ما يثير الكثير من التساؤلات.

ساحة رغم التهدئة

رغم أجواء التهدئة التي تشهدها المنطقة إلا أن تطورات الساعات الماضية تؤشر إلى أن لبنان لا يزال ساحة غير محسومة المصير.

البناء

قال سفير غربي إن المعطيات التي تجمّعت لديه وتمّ إبلاغها الى مركز القرار في بلاده أن الوضع على الحدود الجنوبية للبنان على شفا الانفجار، إذا أساء الإسرائيليون تقدير حدود قدرتهم على التصرف سواء بما يخصّ الوضع في القدس أو في التعامل مع التداعيات، وخصوصاً أي استهداف في لبنان.