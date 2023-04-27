ماذا جاء في أسرار الصحف المحليّة؟

جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس:

النهار

يقول وزير سابق إن الهجمة على كازينو لبنان تحت شعار افادة شركات لها علاقة بالصهيونية من اموال الالعاب الالكترونية مصدرها مافيات ألعاب القمار غير الشرعي في لبنان التي تتعامل مع الشركات نفسها ومن خارج القانون وتحرم الخزينة ملايين الدولارات في حين ان صندوق النقد الدولي يسأل باستمرار عن التأخر في اقرار العقود التي توفر للخزينة مداخيل اضافية.

أحد النواب الجدد يحاذر من المشاركة في مناسبات اجتماعية في دائرته بعد خلاف حاد مع عدد من العائلات ما استدعى تدخلا من اعلى المراجع الحزبية.

يدور خلاف بين مسؤولين حزبيين من طائفة واحدة كانا التقيا على مواجهة زعيم من الطائفة نفسها قبل ان تباعدهما السياسات التي صارت متباعدة ايضا.

يقول أحد النواب البارزين إن ما يحصل على خط النازحين، يذكّره بحقبة السبعينيات، وما كان يحصل إبان الوجود الفلسطيني في تلك المرحلة.

نُقل أن البنية التحتية، وتحديداً في المياه والصرف الصحّي، إن لم تؤمّن لها مستلزمات الصيانة، فإن كارثة كبيرة آتية في هذا المجال.

الجمهورية

نقل قريبون من مرجع سياسي أنّ هناك مساعيَ جديّة لتسريع استحقاق مهمّ بهدف انجازه خلال شهر أيار المقبل، على رغم الصعوبات.

أبدى مرجع رسمي رفيع المستوى قلقه من المنحى الذي يتخذه ملف دقيق لجهة تأثيراته المتفاقمة على تركيبة لبنان الديموغرافية وأمنه الإجتماعي.

طلب مرجع حكومي من جهاز رقابي القيام بجولات تفتيش على القطاع العام والتشدّد بالتأكّد من حضور الموظفين إبتداء من الأسبوع المقبل ومحاسبة كل من يتغيّب عن الحضور.

اللواء

نُقل عن موفد دبلوماسي عربي أن الانطباع الذي خرج به بعد لقاءات شملت شخصيات رفيعة وقيادية لبنانية، أن اللبنانيين لم يواكبوا المرحلة على مستوى الاقتناعات المتغيرة الحاصلة من حولهم.

تعقد لقاءات تنسيقية على مستوى رفيع بين مسؤولين في «الثنائي» بطريقة شبه دورية، لتقييم الموقف والمواكبة بخطوات عملية.

ما يزال المودعون ينتظرون تعاميم جديدة لمصرف لبنان في ما خص السحوبات بالدولار، والسعر المقترح بحدود 35 ألف ليرة لكل دولار وفقاً للتعميم 158..

نداء الوطن

يتساءل عدد من المعنيين عن مصير إيرادات شركة طيران الشرق الأوسط خصوصاً أنّها دولارات طازجة وما إذا كانت تدخل حسابات مصرف لبنان لاستعمالها بالمضاربات وتمويل صيرفة أو أنها تذهب الى الخزينة العامة من أجل تأمين واردات لزيادات الرواتب.

لوحظ تحفّظ سفير دولة أوروبية عن إطلاق مواقف سياسية وسط حديث عن وجود تباينات بين دولته ودولة أوروبية أخرى تعمل على الملف اللبناني.

يقوم بعض موظفي الفئة الأولى بالسفر إلى الخارج على حساب الخزينة في رحلات عمل خاصة، حيث باتوا يرتبطون بوظائف في الخارج إلى جانب عملهم في الإدارة.

الأنباء

مرشح جدي لرئاسة الجمهورية يحرص في كل اطلالاته على عدم اعلان ترشيحه رغم أن مواقفه الأخيرة هي عبارة عن برنامج عمل.

فُهم من تصريحات ضيف رفيع أنه يحمل مبادرة ما، الأمر الذي يضع الزيارة في اطار الاستحقاق الرئاسي أولاً.