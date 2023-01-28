ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحليّة؟

جاء في “أسرار” الصحف المحليّة اليوم السبت:

النهار

_ إقبال الناس على دفع رسوم الميكانيك خوفا من زيادة الرسوم مطلع شباط أدى الى توقف البرنامج الالكتروني مرات عدة بسبب الضغط عليه.

_ سجل أمس برنامج “او ام تي” وبرنامج “بوب فايننس” توقفا بدا مقصودًا في الوقت عينه عندما بدأ سعر الصرف ينخفض فجأة.

_ عُلم أن مرجعاً حكومياً تلقّى نصائح داخلية وخارجية حيال جلسات مجلس الوزراء والاشتباك مع تيار مسيحي بارز، لأن ذلك قد يغيّر الكثير من الموازين في هذه المرحلة.

_ يلاحظ أن حركة السير والتنقلات انخفضت بعد الارتفاع الجنوني للمحروقات وانعكست على قطاعات تربوية.

نداء الوطن

_ يمتنع وزير الدفاع عن توقيع القرارات الصادرة عن المدير العام للإدارة في وزارة الدفاع منير شحادة لاعتباره أنّ قرار تعيينه لم يكن قانونياً.

_ مدير عام أخلي سبيله حديثاً قال أمام زملائه إنّه لا يعترف بقرار رئاسة الحكومة بوضعه بالتصرف.

_ أحبط حزب سيادي في جلسة الانتخابات الأخيرة لرئاسة الجمهورية، مسعى عدد من النواب «التغييريين» لعدم التصويت للنائب ميشال معوض واعتماد شعار جامع وليس اسم مرشح.

اللواء

_ تضغط سفيرة دولة كبرى على شخصيات في مناصب عليا للتصرف وفقاً لأجندات معروفة، متجاوزة الوزراء أو الرؤساء المباشرين.

_ أوفد زعيم وسطي «نائباً تواصلياً» الى مرجعية كبرى، ناقلاً رسالة تطمين، بأن قواعد التعايش بعد المصالحة الكبرى على حالها.

_ اتخذت مصارف كبرى إجراءات عاجلة، خوفاً من فورات الغضب الشعبي، حول صناديق السحب الآلي لديها في مناطق مختلفة!

الأنباء

_ موقف جهة معنية أساسية بملف حياتي لا يزال ملتبساً رغم أن المطلوب منه هو أكبر بكثير مما يقوم به.

_ جهتان وطنيتان تشهدان على حراك كبير بهدف الدفع نحو إنجاز استحقاق داهم والجهد المبذول يكاد يكون الوحيد حالياً.