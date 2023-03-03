ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحليّة؟

جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة:

النهار

لوحظ أن الهدوء يسود المعركة البلدية بعدما بات حصولها مستحيلاً إلى عدم حماسة السياسيين والنواب لإجرائها في الظروف الراهنة.

قبل أن ينفي أحد المراجع كلامًا منسوبًا إليه كانت محطة تلفزيونية تابعة له قد تبنت الكلام وكررته في نشراتها ومواجزها.

قال رئيس كتلة نيابية ممانعة عن حليف له إنه غير محاصر بالعقوبات من جراء تحالفاته السياسية، بل من جراء ملف فساد فحواه وضع اليد على أملاك سيدة أميركية لبنانية رفعت دعاوى ضده.

الجمهورية

فوجئ وزير بأنّ شقيقه الذي كلّفه رئاسة لجنة أساسية تابعة لوزارته قد رفع تعرفة سلعة أساسية تتعلق بالتأمين.

قال زوّار صرح روحي إنها المرة الأولى التي يجدون فيها سيّد بكركي بهذا القدر من الغضب وتعميم المسؤولية منذ أشهر طويلة.

نقل عن مرجع سياسي رداً على سؤال عن مصير استحقاق محلّي جوهري بالقول: “خلّي عيونك عاليمن”.

اللواء

اعتبر قطب سياسي لقاءات سفيرة دولة كبرى، ولو لمناسبة قرب مغادرتها لبنان، إلا أنها أشبه باستطلاع سياسي، إذ إنها معظم الوقت تبدو مستمعة إلى إجابات مَن تلتقيهم.

شهدت سوق الدولار السوداء، طوال فترة قبل الظهر حالة من الهستيريا في أوساط الصرافين الشرعيين، بعد خبطة المركزي في السوق!

يُحدد لبنانيون يعيشون في الخارج شهر أيار نقطة فصل بين مرحلتين، فإما بدايات انفراج، أو تفاقم الانهيارات نحو الأسوأ.

نداء الوطن

يتردّد أنّ أكثر من طامح لرئاسة الحكومة، بدأ توزيع الحقائب على المقرّبين منه.

يقول مرجع ديني إنّه لا يُمكن المسّ بالمناصفة فهذا يعني قراراً بتهجير المسيحيين لأنه من دون المناصفة لن يبقى أيّ مسيحي في البلد.

علم أن رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي التقى قبل مغادرته لبنان أمس قائد الجيش العماد جوزاف عون.

أثناء إطلاق «السجل الزراعي» أمس في الأونيسكو لوحظ أن الوزير الحاج حسن ذكر وزراء الزراعة السابقين وسها عن اسمي الياس سكاف وأكرم شهيب.

الأنباء

شكّل بيان صادر عن أحد النواب ذريعة واضحة لطرف سياسي لعدم الاقتراب من أي تفاهم مع النائب المذكور.

بعد عدم التمديد لمدير عام الأمن العام السابق، يتوقع نائب بارز أن يمتد ذلك إلى باقي المواقع المسؤولة أخرى في الدولة.