الجمعة 11 شعبان 1444 ﻫ - 3 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحليّة؟

منذ دقيقة واحدة
أسرار الصحف

أسرار الصحف

A A A
طباعة المقال

جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة:

النهار

لوحظ أن الهدوء يسود المعركة البلدية بعدما بات حصولها مستحيلاً إلى عدم حماسة السياسيين والنواب لإجرائها في الظروف الراهنة.

قبل أن ينفي أحد المراجع كلامًا منسوبًا إليه كانت محطة تلفزيونية تابعة له قد تبنت الكلام وكررته في نشراتها ومواجزها.

قال رئيس كتلة نيابية ممانعة عن حليف له إنه غير محاصر بالعقوبات من جراء تحالفاته السياسية، بل من جراء ملف فساد فحواه وضع اليد على أملاك سيدة أميركية لبنانية رفعت دعاوى ضده.

الجمهورية

فوجئ وزير بأنّ شقيقه الذي كلّفه رئاسة لجنة أساسية تابعة لوزارته قد رفع تعرفة سلعة أساسية تتعلق بالتأمين.

قال زوّار صرح روحي إنها المرة الأولى التي يجدون فيها سيّد بكركي بهذا القدر من الغضب وتعميم المسؤولية منذ أشهر طويلة.

نقل عن مرجع سياسي رداً على سؤال عن مصير استحقاق محلّي جوهري بالقول: “خلّي عيونك عاليمن”.

اللواء

اعتبر قطب سياسي لقاءات سفيرة دولة كبرى، ولو لمناسبة قرب مغادرتها لبنان، إلا أنها أشبه باستطلاع سياسي، إذ إنها معظم الوقت تبدو مستمعة إلى إجابات مَن تلتقيهم.

شهدت سوق الدولار السوداء، طوال فترة قبل الظهر حالة من الهستيريا في أوساط الصرافين الشرعيين، بعد خبطة المركزي في السوق!

يُحدد لبنانيون يعيشون في الخارج شهر أيار نقطة فصل بين مرحلتين، فإما بدايات انفراج، أو تفاقم الانهيارات نحو الأسوأ.

نداء الوطن

يتردّد أنّ أكثر من طامح لرئاسة الحكومة، بدأ توزيع الحقائب على المقرّبين منه.

يقول مرجع ديني إنّه لا يُمكن المسّ بالمناصفة فهذا يعني قراراً بتهجير المسيحيين لأنه من دون المناصفة لن يبقى أيّ مسيحي في البلد.

علم أن رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي التقى قبل مغادرته لبنان أمس قائد الجيش العماد جوزاف عون.

أثناء إطلاق «السجل الزراعي» أمس في الأونيسكو لوحظ أن الوزير الحاج حسن ذكر وزراء الزراعة السابقين وسها عن اسمي الياس سكاف وأكرم شهيب.

الأنباء

شكّل بيان صادر عن أحد النواب ذريعة واضحة لطرف سياسي لعدم الاقتراب من أي تفاهم مع النائب المذكور.

بعد عدم التمديد لمدير عام الأمن العام السابق، يتوقع نائب بارز أن يمتد ذلك إلى باقي المواقع المسؤولة أخرى في الدولة.

    المزيد من أخبار لبنان

    فيديو مروع.. حريق ضخم يجتاح أحراج الضنية الخضراء
    المطران أنطوان بو نجم
    المطران بو نجم: نأمل تقريب وجهات النظر.. ولا خوف على لبنان
    مخيم عين الحلوة
    إشكال فرديّ في عين الحلوة.. وسقوط جريح

    الأكثر قراءة

    الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
    منصّة تفضح خبير الزلازل الهولندي.. هكذا احتال على الناس!
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولندي يردّ على تساؤلات حول إمكانيّة وقوع زلزال في لبنان.. ماذا قال؟
    الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
    زلزال تركيا - سوريا
    العالم الهولندي يثير الجدل مجدداً.. هزة جديدة وقوية خلال ايام