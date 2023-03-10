ماذا جاء في أسرار الصحف المحليّة؟

جاء في أسرار الصحف المحليّة اليوم الجمعة:

النهار

خبير اقتصادي ورجل أعمال من إحدى بلدات صور يضاعف مساهماته المادية في مساعدة طلاب في المدارس والجامعات من دون ضجيج إعلامي.

تنشط مرشحة شيعية في الانتخابات النيابية السابقة، على خط التلاقي والتواصل مع الجمعيات والمنتديات والمساهمة في كل ما يدعم المواطنين.

أشاد مرجع بأداء إدارة تساهم في رفد الخزينة بأرقام مالية كبيرة رغم كل الظروف الصعبة في البلد.

لوحظ أن رئيس كتلة نيابية وازنة، بدأ يشارك في الآونة الأخيرة في معظم اللقاءات التي يعقدها والده مع شخصيات لبنانية وخارجية.

تعمل محطات تلفزيونية على تخصيص ساعات لا بأس بها لعرض مشروع الفيديرالية، في وقت لا يبدي أكثر رجال الدين المسيحيين ترحيبهم بهذا الطرح.

فاعلية سنّية ناشطة في الحقل الاجتماعي في العاصمة طلبت في لقاء ضم فاعليات عدة من ممثلي اتحاد العائلات البيروتية عدم حصره بالسنّة. وردد أن “الدنيا تغيرت يا إخوان”. ولاقى هذا الطرح ترحيبا من نائب تغييري.

قال مرجع مسيحي في مجالسه: “لن نعطي النائب جبران باسيل أي فرصة جديدة للخروج من “زنقته” لأنه سينقضّ علينا من جديد”.

لعبت مكاتب حزبية تربوية دوراً بارزاً في عودة معظم الأساتذة إلى مدارسهم، ربطًا بوعود حاسمة قُطعت لهم لمتابعة مطالبهم.

الجمهورية

عبّرت مراجع ديبلوماسية عن قلقها من نقل الصراع في استحقاق بالغ الدقة من الساحة الداخلية إلى الإقليمية.

جمّد أحد السفراء من مجموعة غير عربية من حراكه على الساحة الداخلية وانتقل إلى مرحلة المراقبة لانتظار لحظة لم يحن أوانها بعد.

تبيّن أنّ غرض بعض الشخصيات غير السياسية التي أنفقت مبالغ طائلة لترشيح نفسها إلى الإنتخابات الرئاسية، كان هدفها إضافة عبارة “مرشح سابق للجمهورية” على الـ cv الخاص بهم.

اللواء

فوجئ متابعون بموقف دولة خليجية كانت محسوبة على فريق 8 آذار من التشدّد بعدم قبول مرشح هذا الفريق.

يتخوف مطلعون من اضطرابات كبرى في الإقليم خلال شهر رمضان المقبل، تؤسس لمرحلة جديدة قاسية.

كشف خبير اقتصادي مطلع أن معركة المصارف ليست مع إجراءات قاضية معروفة، بل تهدف إلى إسقاط خطة التعافي الاقتصادي التي تبنتها الحكومة.

نداء الوطن

لم تستبعد مصادر سياسية أن يتخذ “التيار الوطني الحر” موقفاً بعدم المشاركة في أي جلسة إنتخابية يستطيع في خلالها رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية الحصول على 65 صوتاً، لافتة إلى أنّ “التيار” سيكون متوافقاً في هذه الحال مع “القوات اللبنانية” و”الكتائب” وغيرهما في عدم تأمين نصاب الثلثين، وبالتالي لن يتكرر سيناريو عقد دورة أولى وتطيير النصاب في الدورة الثانية.