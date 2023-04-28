ماذا جاء في أسرار الصحف المحليّة اليوم؟

جاء في أسرار الصحف المحليّة الصادرة اليوم الجمعة:

الجمهورية

تحوّلت وزارة خدماتية إلى “أهليّة بمحليّة” بعد توسّع حلقة مستشاري الوزير الذين تربطهم به ارتباطات عائلية.

للمرة الأولى سَبقت مفرزة أمنية ودبلوماسية شخصية أجنبية زارت بيروت والتقت المسؤولين اللبنانيين.

تفكّر شخصية غير إدارية بخطوة الإدعاء لدى مراجع دولية على بعض المحرّضين الذين يستغلون أزمة كبيرة لمصالح فئوية تمس سلامة المؤسسات الأمنية اللبنانية ووحدتها.

اللواء

انتقدت مصادر دبلوماسية تنصُّل وزير سيادي من عرضٍ لنظيره من دولة فاعلة، لاعتبارات مجهولة!

يبتعد نواب بارزون في تيار معروف عن المشهد لأسباب تتعلق بمسارات مفاجئة، مع صدور كلمة السر الرئاسية.

تجدَّد الاستياء لدى موظفي القطاع العام من المالية حول طريقة تحويل الرواتب والتمييز بين فئات الموظفين عشية عيد العمال!

نداء الوطن

تحاول شخصية نيابية بارزة تقريب وجهات النظر بين تيارين من الخندق السياسي نفسه، لكن محاولاته باءت بالفشل بسبب الخلاف الرئاسي الحاد بينهما.

لوحظ أنّ تغييراً طرأ خلال أيام معدودة، على خطاب قيادي حزبي بارز، فانتقل من فتح باب الحوار حول الاستحقاق الرئاسي، إلى إغلاقه بإحكام.

يُنتظر أن يتقدم عدد من المحامين مطلع الأسبوع المقبل، بمراجعات للطعن بمرسوم الكابيتال كونترول الذي أقرته الحكومة في جلستها الأخيرة.

البناء

تعكف جهات داخلية وخارجية على دراسة مغزى كلام الوزير السابق سليمان فرنجية “لن أذهب إلى جلسة أتحدّى فيها السعودية” وقوله “يمكنني أن أصل بـ65 صوتاً لكنني لن أستطيع أن أحكم والمعركة ليست معركة نصاب” بل “معركة ضمّ الجميع”. ورأت فيها مدخلاً لدعوة رئيس المجلس النيابي للحوار.

توقع مصدر دبلوماسي روسي انعقاد اجتماع قريب لممثلي روسيا وإيران وتركيا وسورية على قاعدة أن التقدم البطيء الذي يتحقق في هذه اللقاءات يؤشر إلى جدوى هذه الإجتماعات، رغم عدم صدور بيان سياسي تلتزم بموجبه تركيا بالانسحاب من سوريا الذي يبقى الشرط للانتقال إلى مستوى الرئاسات.