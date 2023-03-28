ماذا جاء في أسرار الصحف المحليّة اليوم؟

جاء في أسرار الصحف المحليّة الصادرة اليوم الثلاثاء:

النهار

ستتجدد في اليومين المقبلين مشكلة تسعيرة المولدات إذا لم تصدر عن الوزارة المعنية بالدولار وإعطاء خيار الدفع بالدولار أو ما يقابله بالليرة لأنّ احتساب الفاتورة الشهر الماضي ولد مشكلات كبيرة.

تردد أن الفضل في إخراج لبنان من عنق الزجاجة يعود لمسؤول سابق عمل على توفير الحل من وراء الكواليس.

يقول نائب كُلِّف بالتهدئة على خلفية “التوقيتين”، إن خطاب رئيس تيار بارز فاقم الخلافات، وكاد أن ينسف مهمته.

عُلم أن مرجعاً كبيرا طلب من فريقه السياسي عدم الدخول على خط السجال أو التصريح في شأن ما حدث أخيرًا، وكان حازماً في هذا الإطار.

الجمهورية

إستغرب أحد المسؤولين ما سمّاه التباكي المستمر من جهة سياسية على حقوق المسيحيين، فيما هذه الجهة تمارس وحدها هجوماً عنيفاً على كل المواقع المسيحية في الدولة.

دولة غربية أعلنت سقوط العرض المتكامل الذي حاولت تسويقه على أساس تسوية متكاملة لكنّ أحد طرفي التسوية لا يزال مرشحاً أساسياً.

وعد رئيس دولة إقليمية مجاورة بأن يكون صوت لبنان في الاتحاد الاوروبي رفضاً لمحاولات دمج النازحين السوريين في المجتمع.

اللواء

في خطوة لافتة، تناولت السفيرة الأميركية دوروثي شيا طعام الغداء الإثنين الماضي، قبل حلول شهر رمضان، إلى مائدة اللواء عباس إبراهيم في منزله الجنوبي في بلدة كوثرية السيّاد!

وصْفُ رئيس التيار العوني «الشركاء في الوطن» بالمتخلفين والرجعيين أثار موجة انتقادات واسعة في صفوف حكماء التيار وبعض نوابه، الذين أبدوا علناً رفضهم لمثل هذا الخطاب الاستفزازي!

من المتوقع أن يتحسن موقع مسؤول نقدي كبير بعد «جرعة دعم» خارجية تعزز وضعه بمواجهة خصومه السياسيين وغير السياسيين!

نداء الوطن

يقال إنّ نائباً سابقاً لا يزال ضمن مجموعات واتساب تخصّ الحزب الذي كان يترشح باسمه وكان نائباً عنه، رغم الخلاف السياسي الواقع بينه وبين الحزب.

علم أنّ مرشحاً رئاسياً لم يلق قبولاً من بعض أطراف المعارضة يحاول الدخول مجدداً الى الحلبة الرئاسية من خلال أصدقاء في جهات دولية نافذة.

يتردد أنّ مسؤولاً مصرفياً بارزاً يعتمد أسلوب التهكم والتهويل بالملفات، في كل مرة يُسأل فيها عن رأيه بأي اسم بديل له.

البناء

كشف خبراء ماليون عن سعي حاكم مصرف لبنان للترويج أن الحملة عليه يقف وراءها صندوق النقد الدولي لأنه رفض شروطه التي تؤذي لبنان، بينما الخلاف بين الحاكم والصندوق هو على تحميله مسؤولية الخسائر التي تسببت بها سياسة الاستدانة العشوائيّة وتثبيت سعر الصرف وليس حول مضمون الإصلاحات.

قال مصدر سياسي إن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس ميقاتي والبطريرك الراعي على خلفية موقف بكركي من تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي لنهاية شهر رمضان تحوّلت الى حوار ساخن فوجئ به ميقاتي الذي كان مستعداً للبحث عن تسوية وتراجع بسبب السقف العالي لكلام الراعي الذي يعتبره ميقاتي وسطياً.

البناء

أجواء غير مشجعة تواكب المداولات حول استحقاق على الأبواب.

خطوة كانت متوقعة من مرجعية مرشحة لمنصب كبير لم تحصل مع مع يحمله هذا الأمر من دلالات.