ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحليّة اليوم؟

جاء في أسرار الصحف المحلية، اليوم الجمعة:

اللواء:

همس

أبلغت سفارة دولة كبرى مراجعيها أنّ لا معطيات في ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي قبل الربيع المقبل.

غمز

لا تزال التفاهمات الرئيسية تحكم علاقات طرفين محليين، على الرغم من التصدعات التي أصابت الثقة بينهما.

لغز

بلغت عمليات صيرفة اليومية حدًا عاليًا، تجاوز الربع مليار دولار أميركي يوميًا.

نداء الوطن:

عُلِمَ أنّ تدخلات سياسية حصلت لإعــادة النظر في كيفية احتسـاب تســعيرة الـدولار الجمركي لقطاع كبير يعتمد على الاستيراد بشكل حصري.

يبدي مسؤول سياسي بارز الاستياء من نواب طائفته بسبب عدم مسـاندته في معركته ضد فريق خصم.

الجمهورية:

على الرغم من عدم تسليط الأضواء الإعلامية عليه، فإن مرجعًا رئاسيًا سابقًا يلتقي سياسيين وأصدقاء بوتيرة مكثفة من دون إعلان.

حزب فاعل أبدى انزعاجه من كلام قاله حليف حول واقع التفاهم بينهما ووصفه بـ “الكلام الكبير”.

استمزج أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية رأي بعض المرجعيات عن إمكان ترشيحه فقيل له: لك الحق في أن تترشح ولكن لا تراهن على إمكان تأييدنا لك.

الأنباء:

حسابات مستقبلية

نائب عائد يحاول وضع نفسه في موقع إيجابي لجهة حفظ مسافة شبه متوازنة مع غالبية الكتل النيابية لحسابات مستقبلية يعمل لها.

محاولة الاستثمار

تواصل إحدى الجهات عبر منصة إعلامية محاولتها الاستثمار في حادثة عابرة في قرية جبلية تم تخطّيها دون أي تداعيات.