ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحليّة اليوم؟

جاء في “أسرار” الصحف المحليّة، اليوم الجمعة:

النهار

اتصلت شخصيات مارونية ببكركي مستوضحة اللائحة التي تسرّبت وتضمّنت أسماء مرشحين للرئاسة وسجّل البعض عتبه لعدم ورود اسمه من ضمنها.

تجنب الرئيس السوري خلال مقابلة تلفزيونية في موسكو، الاجابة عن موضوع إمكان انتخاب سليمان فرنجية رئيسًا للبنان.

لا تزال مؤسسات ومنظمات دولية تخصص منحًا لمراكز لبنانية لدفعها إلى تنظيم دورات تدريب لسوريين وفلسطينيين للدمج المجتمعي والمهني كما لو أنه مخططاً لتوطينهم.

تتولى مكاتب حزبية ورجال أعمال تنظيم لقاءات في دول خليجية لمرجعيات سياسية وحزبية لجمع مساعدات لمناطقهم في ظل الانهيار الاقتصادي وتركيزهم على دعم القطاعات الطبّية.

يبذل نائب بيروتي محاولات شتى لاختراق النسيج المجتمعي والسياسي في ظل الفراغ الحاصل على الساحة لكنه يجبه دائما برفض يمنعه من بلوغ

مراده.

الجمهورية

تنشط إتصالات لترتيب لقاء بين قطبين كبيرين يُعوّل عليه لإخراج إستحقاق حسّاس من عنق الزجاجة.

يتولى عدد من المصارف الجدية رفع مؤونته بالدولار إستعداداً لمواكبة متطلبات إعادة هيكلة القطاع المحتملة ضمن خطة تعافٍ إقتصادية ومالية بعد انتخاب رئيس للجمهورية.

دبلوماسي غربي يتابع الملف الرئاسي من بلده يعتبر أن الأسماء التي تم التداول فيها مطروحة جدياً.

اللواء

تتمسك عاصمة أوروبية بدور متقدم، على الرغم من الإخفاقات في السعي للتوصل إلى تفاهم مع دولة كبرى في الإقليم، قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى وأخيرة من التفاهمات.

يجزم مصدر مطلع، مقيم خارج لبنان، أن مرحلة طويت من عمر موظف مالي كبير، بعد رفع الغطاء الدولي عنه.

عاد الكلام بقوة الى إعادة طبع أوراق بقيمة 500 أو مليون ليرة لبنانية، لاحتواء التضخم الورقي في الأسواق.

نداء الوطن

لوحظ أنّ موقع أخبار الفاتيكان الإلكتروني اعتمد لقب “رئيس حكومة تصريف أعمال” في نقله خبر اللقاء الذي جمع البابا فرنسيس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

يقال إنّ أربعة مرشحين مطروحين للرئاسة يجزم كل واحد منهم في مجلسه الخاص بأن الرئاسة صارت محسومة له.

بدأت جهات سياسية مطمئنّة إلى وصول مرشحها لرئاسة الجمهورية مناقشة شكل وتشكيل الحكومة والغوص في أسماء الوزراء.

البناء

قال مصدر مالي إن ارتفاع سعر صرف الدولار متسارعاً من الـ 45 ألف ليرة منذ شهرين وصولاً إلى 107 آلاف ليرة يتم ضمن خطة مواجهة التحقيقات القضائية الأوروبية مع حاكم مصرف لبنان، حيث إضراب المصارف وضخ الليرات المطبوعة لشراء الدولار من مصرف لبنان والتلاعب بمنصة صيرفة هي عناصر الخطة.

قال مصدر نيابي تعليقاً على كلام نائب معارض مسلم عن أن رئيس المجلس لن يقبل انتخاب فرنجية رئيساً بـ 64 صوت مسلم، إن هذا الكلام يعني أن النائب سينتخب فرنجية أو إنه غير مسلم، مضيفاً أن انتخاب فرنجية بـ 65 صوتاً يعني أنه نال مسيحياً على الأقل ما يعادل حجم واحدة من الكتلتين المسيحيتين.

الأنباء

مروحة واسعة من الشخصيات أجمعت رغم الاختلافات، على الإشادة بشخصية تاريخية وبمدى أحقية ما نادت به ورفعته من برامج، ومدى صوابية طروحاتها التي كانت لتنقذ لبنان من محنته.

تعاملت دولة عربية بشكل لافت جداً مع مرجعية سياسية لبنانية زارتها، لجهة الاستقبال والحفاوة والتكريم، وقد خصصت لها ما يتم تخصيصه عادة لرؤساء الدول.