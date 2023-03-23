ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحليّة اليوم؟

جاء في “أسرار” الصحف المحليّة الصادرة اليوم الخميس:

النهار

لوحظ أن زيارات مسؤولي منظمات دولية وأممية لقيادات سياسية وبعض الأحزاب باتت شبه معدومة لشحّ أموال هذه المنظمات ومن ثم توقفها عن الدعم إلى حين جلاء الصورة على الساحة اللبنانية.

نُقل أنّ التواصل بين مرجعيتين في إحدى الطوائف يشهد تطورات إيجابية من خلال توالي الاتصالات بينهما من دون استبعاد عقد لقاء ثان بينهما.

ردد مرجع حكومي في مجالسه أنه ابلغ مرجعًا نيابيًا عدم رضاه على كلام نائب ووزير سابق في إطلالة تلفزيونية كانت محل رفض واستياء شديدين عند الأول الذي اتهم النائب بـ”حنينه إلى زمن الصفقات”.

أشاد نائب سابق وعتيق بموقف مرشحة للانتخابات النيابية في الدورة الأخيرة. وخاطبها: “لو كنت في عداد الناخبين في دائرة ترشحك لاقترعت لك بناء على جرأتك ومقاربتك للأمور بطريقة وطنية وليست طائفية”.

الجمهورية

تبلّغ رئيس تيار سياسي من قيادة دولة مجاورة حرصها على حسن العلاقة معه وتقديراً لمواقفه الداعمة لها.

مسؤول إداري رقابي أورَد معطيات كبيرة وخطيرة حول سلوك يعرقل دوره لأسباب غير إدارية وغير تقنية.

وزير سابق غالَط مَن اعتبر أنه لم يعد لرئيس الجمهورية أي صلاحية بعد الطائف وأنه عندما يقرر الرئيس يجد ما يكفي من الصلاحيات.

اللواء

نقلت شخصية مقرّبة من دوائر القرار في دولة حليفة لأطراف لبنانية حدود الرهان على اتّفاق إقليمي ما يزال يستأثر بالاهتمام المتزايد.

ردّ نائب مقرّب على نحو محكم على رئيس حزب مسيحي بطلب من مرجعيته، منعًا لتمادي الأخير في حملات لا مبرّر لها أو معنى غير المزايدة مع تيار منافس.

يسود إرباك دوائر وزارة المال، امتدادًا إلى مصرف لبنان حول تحاويل رواتب الموظفين والمتقاعدين إلى المصارف، وعلى أي نحو بالدولار أم مضاعفة بالليرة!

نداء الوطن

عُلم أنّ الملياردير جيلبير الشاغوري الداعم لترشيح فرنجية لدى «خلية الإليزيه» ولدى نواب «سيد نفسه» المترددين، يتولى حالياً ترتيب العلاقات بين الرئيس ايمانويل ماكرون ورئيس نيجيريا الجديد لتعويض باريس بعضاً من تقلص دورها في القارة الأفريقية.

رئيس المجلس الاستراتيجي في الجمهورية الإيرانية كمال خرازي، الذي يزور لبنان، كشف في لقاء خاص أنّ بلاده لا تمانع في تطوير النظام السياسي اللبناني، ما طرح أكثر من سؤال عن سقف هذا التطوير، وهل يكون بإثارة المثالثة؟

أكدت جهات أمنية أنّ التحركات الأخيرة التي شهدها الشارع، حصلت بشكل عفوي ولا يوجد قرار سياسي بإشعال الشارع.

الأنباء

يتم تبادل رسائل بالواسطة بين فريقين سياسيين جمعهما تحالف وتفاهم، بهدف ترك الباب مفتوحاً أمام عدم بلوغ قطيعة تامة.

زيارة مبعوث خارجي سوف تكون محور رصد واهتمام بعد تصريحات مثيرة سبقتها.