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ماذا جاء في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري؟

منذ 12 دقيقة
مستشفى رفيق الحريري الحكومي

مستشفى رفيق الحريري الحكومي

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مازالت كورونا متواجده في حضورها اليومي، وبحسب التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورون الذي جاء فيه:
“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 42
Moderna: 193
Sinopharm:4

عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 149 فحصا.
عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 34
عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10
عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3
مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1630حالة شفاء
عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 17
حالات وفاة: 1

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.

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