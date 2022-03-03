ماذا جاء في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري؟

مازالت كورونا متواجده في حضورها اليومي، وبحسب التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورون الذي جاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 42

Moderna: 193

Sinopharm:4

عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 149 فحصا.

عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 34

عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10

عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3

مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1630حالة شفاء

عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 17

حالات وفاة: 1

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.