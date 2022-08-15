الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
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ماذا جاء في التقرير اليومي لمستشفى طرابلس الحكومي حول مستجدات كورونا؟

منذ 25 دقيقة
المستشفى الحكومي في طرابلس

المستشفى الحكومي في طرابلس

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أصدر مستشفى طرابلس الحكومي تقريره ليوم الاثنين في 15/8/2022 عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وطلب المستشفى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة، لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية.

وجاء في نص التقرير:

عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى للمتابعة: 4

عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة المنصرمة: 1

عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال 24 ساعة المنصرمة: صفر

مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1691

عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: صفر

عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 5

حالات وفاة: صفر.

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