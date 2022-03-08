الثلاثاء 15 ذو القعدة 1443 ﻫ - 14 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماذا جاء في تقرير مستشفى الحريري؟

8 - مارس - 2022
A A A
طباعة المقال

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 36
Moderna: 120

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 166 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 25

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1638 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 13

– حالات وفاة: 1

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    باسيل استقبل فرونتسكا
    باسيل استقبل فرونتسكا: لكشف الضالعين بسرقة المال العام
    جورج كلاس
    شؤون شبابية ورياضية بين كلاس ونظيره التركي
    عون يمنح وسام الأرز الوطني لسفير الكويت
    سفير الكويت: لبنان هو الوجهة السياحية الأولى لكافة دول الخليج

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الحدود الجنوبية
    إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!