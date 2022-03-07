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ماذا جاء في تقرير مستشفى رفيق الحريري اليوم؟

7 - مارس - 2022
آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 11:10 مساءً
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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صدر في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 48
Moderna: 200
عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 222 فحصاً.
عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 27
عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 5
عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2
مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1637 حالة شفاء
عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 14
حالات وفاة: 1
إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1126 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في لبنان، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1079375.
كما أعلنت تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بالفيروس ترفع الحصيلة الإجمالية للمتوفين إلى 10161.

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