ماذا جاء في أسرار صحف اليوم ؟

أسرار النهار

بدأت جهات بقاعية تشن حملة مضادة “مدفوعة الثمن” ضد محاولات بعض الناشطين المرشحين الى الانتخابات النيابية في دائرة زحله لحملهم على الانكفاء باكرا ومحاولة كسب الاصوات التي قد تؤيدهم في ظل تشتت كبير في الاصوات تظهره الاستطلاعات.

تتجنب سفيرتا دولتين بارزتين عقد أي لقاءات مع بعض المرجعيات السياسية والحزبية، وهذا ما ينسحب على الموفدين من دولتهما بعد زيارتهم لبيروت وتخطيهم قيادات سياسية وحزبية

يتردد ان مسؤولاً أمنياً بارزاً في دولة مجاورة هو من يتولى إدارة عملية التحالفات الانتخابية في منطقة ملاصقة جغرافياً لبلده

أسرار الجمهورية

لم يحسم مسؤول كبير موضوع ترشّحه للإنتخابات بعد، وما بات مؤكّداً أنّه سيدعم لائحة في إحدى الدوائر.

قال سفير بارز إنّه يحرص على حماية لبنان من تداعيات أي اتفاق محتمل على صعيد خارجي.

يقول أحد النواب الحزبيين انّه تمنّى على قيادته أن تعفيه من موقعه النيابي لكنها رفضت.

أسرار اللواء

طويت صفحة التباين الداخلي حول حرب روسيا – أوكرانيا، ولكن الخلاف ما يزال قائماً حول خطة هوكشتين للترسيم البحري..

فرضت المحاصصة في التشكيلات الدبلوماسية خطاً مشجعاً لإعادة البحث بالتشكيلات القضائية على المنوال نفسه!

انتقد مقرّب من رئيس تيّار مسيحي المراوحة في موقف حزب حليف من التعدُّدية المسيحية لجهة حلفائه!

خفايا نداء الوطن

تنتظر قيادة التيار الوطني الحر نتائج المرحلة الثالثة من آلية اختيار المرشحين، والتي تقضي باجراء استطلاع موسّع، قبل أن يحسم كل الترشيحات الحزبية لا سيما في بعض الدوائر التي فيها أكثر من مرشح.

تقصّد وفد صندوق النقد الدولي السؤال عما اذا كانت الحكومة اللبنانية قد تبنّت خطة الكهرباء على نحو رسمي وقد جاءه الجواب أنّ الموافقة لا تعني إقرارها وأنها لا تزال حبراً على ورق.

يقول أحد الوزراء إنّ عراقيل قانونية، غير تلك اللوجستية والمالية تحول دون إنشاء الـ»ميغاسنتر».