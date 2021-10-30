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ماذا دار خلال الاجتماع في بكركي بين البطريرك الراعي وقرداحي؟

30 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2021 11:11 مساءً
قرداحي التقى الراعي في بكركي

قرداحي التقى الراعي في بكركي

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انتهى قبل قليل اللقاء الذي جمع البطريرك الراعي ووزير الإعلام جورج قرداحي في الصرح البطريركي، والذي استمر لقرابة الـ 40 دقيقة.

وعند انتهاء اللقاء غادر الوزير قرداحي دون الإدلاء بأي تصريح، لوسائل الإعلام.

وكان قرداحي قد وصل​ الى الصرح البطريركي للقاء ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​.

ولفت قرداحي ردا على سؤال عن نيته الاستقالة، إلى أنه: “خلينا نشوف غبطة البطريرك شو بدو”.

وبحسب ما أفاد مراسل صوت بيروت إنترناشونال، فإن الساعات المقبلة ستحمل تغييراً جذرياً على مستوى الخطاب الرسمي السياسي.

وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع لمراسل صوت بيروت إنترناشونال، أن البطريرك الراعي أكد خلال لقائه قرداحي على ضرورة تمسك لبنان بالعلاقات الدولية مع الأشقاء العرب، وضرورة الحفاظ على الحياد.

ولفتت المصادر إلى أن قرداحي غير متمسك بمنصب الوزارة، ولكن هذا الأمر يتجه نقاشاً سياسياً موسعاً.

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