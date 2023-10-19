ماذا ستفعل مستشفياتنا بحال الحرب؟

أشار نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، إلى أن الخطّة التي أعدّتها وزارة الصحة تقوم على تجهيز عدد معيّن من المستشفيات الخاصة والحكومية الموزّعة على المناطق والتي لها القدرة، لجهة العناصر البشرية والتموينية من مستلزمات طبية وأدوية، على استقبال الجرحى في حال الحرب.

وأشار هارون، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى أنّ هذه المستشفيات ستشكّل شبكة واحدة، على أن تنسّق غرفة عمليات في وزارة الصحة في ما بينها من أجل متابعة قدراتها الاستيعابية وأوضاع الجرحى فيها. وأكد أن الخطّة تشمل الدفاع المدني والصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وعدداً من المنظمات المحلية والدولية.

وطمأن هارون إلى أن المستلزمات الطبية الموجودة في المستشفيات وفي المستودعات عند التجار تكفي لثلاثة أشهر.

ورداً على سؤال عمّا إذا يمكن القول إن المستشفيات في خانة الأمان راهناً، قال هارون إنّ ذلك نسبيّ، لأن العمليات العسكرية في غزة كانت وحشية ولا شيء يحمي المستشفيات منها، آملاً في ألا تصل الوحشية في لبنان إلى هذه الدرجة، إذ لا يمكن مواجهتها بأي جهوزيّة.