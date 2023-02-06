ماذا عن تسونامي في لبنان.. ارتدادات الزلزال لم تنته متى تنتهي العاصفة؟

لفت رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي محمد كنج في حديث خاص لـ”صوت بيروت انترناشونال” إلى أنه يمكن أن يكون هناك ارتدادات في 48 ساعة المقبلة على خلفية الزلزال الذي ضرب تركيا.

أمّا عن العاصفة وإشتدادها، قال كنج أننا أصبحنا في المرحلة الثانية من العاصفة، والهواء لا يزال قوي، ويسجل في مطار بيروت بحدود 80 كلم في الساعة، ومن المتوقع واعتباراً من صباح الغد أن تتراجع سرعة الهواء.

وشدد كنج على عدم الاقتراب من سواحل البحر الأبيض المتوسط، والسواحل اللبنانية وتجنب المنتجعات السياحية المطلة على البحر، لان العاصفة ستؤدي الى ارتفاع موج البحر من 5 الى 6 أمتار وأكثر.

أمّا عن إمكانية حصول تسونامي في لبنان، أشار كنج الى ان احتمال حصول تسونامي ضعيف جداً، لأن الزلزال حصل داخل تركيا وليس داخل البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أنه لم يحصل سابقاً أي من موجات تسونامي في البحر الأبيض المتوسط.

وعن إنحصار العاصفة “فرح”، قال انها زادت كمية المتساقطات، حيث كان لبنان متأخراً عن المعدلات، والامطار التي تتساقط تُعد أمطاراً عنيفة، وقوة العاصفة ستتراجع بدءاً من الغد الثلاثاء، وسنلاحظ انخفاضاً في مستوى المتساقطات وتراجع في سرعة الهواء، وفي المقابل سنشهد تدني في مستوى تساقط الثلوج وبرودة قاسية.

وكشف أن الثلوج ستتساقط على ارتفاع 600م، مضيفاً ان موجة الصقيع والبرودة ستستمر حتى نهار السبت القادم، وعن سرعة الرياح، أشار إلى أنها تبدأ بالانخفاض اعتباراً من الاربعاء، وموج البحر يعود وينخفض الى معدلاته المقبولة.