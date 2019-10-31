أخبار لبنان

ماذا في جعبة عون للثوار؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أكدت مصادر مطلعة أنه “لا تأخير في تحديد موعد الاستشارات النيابية انما اعطاء فرصة للكتل النيابية لإجراء المشاورات فيما بينها لتقدّم اسم مرشحها لرئاسة الحكومة”.

واعتبرت المصادر لوكالة “اخبار اليوم”، “ان التأليف والتكليف يجب ان يجريا بمسيرة متوازية”. وتابعت “نحن لسنا في ظرف طبيعي للحديث عن تأخير في تحديد موعد الاستشارات بل بظرف استثنائي”.

المزيد من الأخبار

كأن الثورة لم تندلع..حزب الله وعون والحريري يؤلّفون حكومتهم

الشرعيّة الشعبية لانتفاضة 17 تشرين تلغي الطائفية السياسية

فيتش: فك ربط ليرة لبنان بالدولار خطوة مؤلمة

هل ندم جعجع على انتخاب عون؟

وأشارت المصادر إلى أن “كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم ستتضمن كل النقاط التي تشغل بال اللبنانيين ولا سيما المشاركين في التحرّكات الشعبية”.​

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

هل ندم جعجع على انتخاب عون؟

أخبار لبنان

تمهيداً لمحاكمتهم: توثيق المعلومات عن المعتدين على المتظاهرين

أخبار لبنان

المحروقات في لبنان في أزمة من جديد

أخبار لبنان

وزارة البيئة ماضية في صرف المال العام بلا طائل

أخبار لبنان

إحباط عملية تهريب 20 كلغ من الكوكايين الخام إلى لبنان تقدر قيمتها بملايين الدولارات

أخبار لبنان

هل يخضع لبنان للوصاية الدوليّة إقتصادياً؟

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More