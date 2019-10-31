ماذا في جعبة عون للثوار؟
أكدت مصادر مطلعة أنه “لا تأخير في تحديد موعد الاستشارات النيابية انما اعطاء فرصة للكتل النيابية لإجراء المشاورات فيما بينها لتقدّم اسم مرشحها لرئاسة الحكومة”.
واعتبرت المصادر لوكالة “اخبار اليوم”، “ان التأليف والتكليف يجب ان يجريا بمسيرة متوازية”. وتابعت “نحن لسنا في ظرف طبيعي للحديث عن تأخير في تحديد موعد الاستشارات بل بظرف استثنائي”.
وأشارت المصادر إلى أن “كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم ستتضمن كل النقاط التي تشغل بال اللبنانيين ولا سيما المشاركين في التحرّكات الشعبية”.