ماذا في جعبة عون للثوار؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أكدت مصادر مطلعة أنه “لا تأخير في تحديد موعد الاستشارات النيابية انما اعطاء فرصة للكتل النيابية لإجراء المشاورات فيما بينها لتقدّم اسم مرشحها لرئاسة الحكومة”.

واعتبرت المصادر لوكالة “اخبار اليوم”، “ان التأليف والتكليف يجب ان يجريا بمسيرة متوازية”. وتابعت “نحن لسنا في ظرف طبيعي للحديث عن تأخير في تحديد موعد الاستشارات بل بظرف استثنائي”.