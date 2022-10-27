الخميس 2 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 27 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماذا قال شقير لدى تسليمه الرسالة الرئاسية في الناقورة؟

منذ ساعة واحدة
مدير عام رئاسة الجمهورية "أنطوان شقير"

مدير عام رئاسة الجمهورية "أنطوان شقير"

A A A
طباعة المقال

ألقى المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير لدى تسليمه الرسالة الرئاسية في الناقورة كلمة جاء فيها:

“بالنيابة عن بلدي، اسمح لي ان اشكرك السيد آموس هوكشتاين كمبعوث خاص للرئيس جو بايدن، وفريقك على جهودكم مع فريق التفاوض اللبناني برئاسة السيد الياس بو صعب، وتحت اشراف دقيق وتوجيهات رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون.

كما نرغب أيضاً في شكر الأمم المتحدة لاستضافتها هذا الحدث، وأخيراً وليس آخراً نود توجيه الشكر للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للعبه دوراً مهماً في تسهيل الوصول الى خلاصة هذا الاتفاق.

لقد تم تكليفنا بتسليم الرسالة الموقعة من الرئيس ميشال عون الى السيد هوكشتاين، ولاحقاً سنسلم الرسالة الموقعة من وزير الخارجية اللبناني الى السيدة جوانا فرونيكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، كي يتم وضعها في نشرة قانون نشرة البحار وفي الموقع الالكتروني لشؤون المحيط وقانون البحر”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
    بلينكن: اتفاقية الترسيم تبرز رؤية الولايات المتحدة لشرق أوسط أكثر ازدهاراً
    رئيس الجمهورية ميشال عون
    عون: أغادر رئاسة الجمهورية بعدما قدمت الى اللبنانيين هدية
    عباس الحاج حسن
    الحاج حسن ترأس اجتماعاً لمناقشة المستجدات المتعلقة بالكوليرا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    فيديو.. امرأة مفقودة عُثر عليها في بطن ثعبان ضخم في إندونيسيا
    بالفيديو.. صاحبة الصور "المرعبة" تكشف عن وجهها الحقيقي على محطة إيرانية
    توقعات الطقس في لبنان
    تجهزوا للمنخفض الجوي البارد.. إليكم موعده!