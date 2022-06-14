ماذا قال هوكشتاين للنواب التغييريين عن الخط 29؟

أفادت مصادر النواب التغييريين الذين اجتمعوا مع الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبيّة “آموس هوكشتاين” بأن اللقاء تركز على مفاوضات الترسيم وحقوق لبنان.

واشارت المصادر الى المركزية الى ان هوكشتاين كان مستمعًا ولم يبد برأيه بداية، لكن عندما سئل عن الخط 29، اجاب “انتم فاوضتم لمدة اكثر من 10 سنوات، واتيتم الآن لتطرحوا هذا الخط”، مؤكدا ان “الخط 29 غير موجود على طاولة المفاوضات” وان اسرائيل استثمرت 6 مليارات دولارات، ووصلت اليوم الى مرحلة التنقيب، واتيتم الان لتعترضوا فيما لم تفتحوا فاهكم سابقا”.

كذلك، لفت هوكشتاين الى ان “لبنان لا يعترف اصلا باسرائيل، واذا اراد اللجوء الى الامم المتحدة بامكانه فعل ذلك، لكنه لن يتوصل الى شيء لأنه لا يعترف بالكيان الاسرائيلي اصلا”.

وكان رئيس الجمهورية “ميشال عون” استقبل هوكشتاين في قصر بعبدا، وخلال اللقاء شدد عون على “حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية”، وقدم لهوكشتاين رداً على المقترح الاميركي الذي سبق للوسيط الاميركي ان قدمّه قبل اشهر، على ان ينقله الى الجانب الاسرائيلي خلال الايام القليلة المقبلة.