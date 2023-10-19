ماذا كشفت "اليونيفيل" عن حادثة احتجاز الصحافيّين في الجنوب؟

أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، أنّ “القوات المسلحة اللبنانية طلبت هذا المساء من اليونيفيل مساعدة سبعة أفراد علقوا بالقرب من الخط الأزرق، على مقربة من قبر الشيخ عباد، خلال تبادل إطلاق نار كثيف عبر الخط الأزرق”.

وأشار إلى أنّ “اليونيفيل اتصلت بالجيش الإسرائيلي وحثته على وقف إطلاق النار لتسهيل عملية الإنقاذ”، مضيفًا أنّ “الجيش الإسرائيلي أوقف إطلاق النار، مما أتاح للجيش اللبناني إخراج الأفراد بنجاح من المنطقة”.

وختم: “للأسف، فإنّ أحد الأشخاص فقد حياته خلال هذا الحادث وتم إنقاذ الآخرين بنجاح”.

هذا وأفادت المعلومات بأنّ الأفراد الذين نجح الجيش اللبناني بالتعاون مع اليونيفيل، بإنقاذهم بعد أن حاصرهم جيش الاحتلال هم 6 صحافيين إيرانيين، قرب موقع العباد وجميعهم بخير، إضافة إلى جريحين لبنانيين.

كما استشهد اللبناني محمد ربيع البقاعي بينما كان محاصرًا مع مجموعة الصحافيين، والذي كان متواجدًا على سبيل الفضول.