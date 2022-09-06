ماذا كشف القرم عن مسار المفاوضات مع موظفي "أوجيرو"؟

أفاد وزير الاتصالات “جوني القرم”، في حديث إلى اذاعة “صوت كل لبنان”، بأن “الوزارة ما زالت في طور المفاوضات مع نقابة موظفي أوجيرو للوصول إلى حل”.

وكشف عن “حصول توافق على ثلاثة مطالب محقّة من أصل أربعة، بينها بدل النقل والمساعدة الاجتماعية، فيما لا يزال مطلب واحد عالقاً وهو مرتبط بغلاء المعيشة، وقد طلبتُ استشارة من كلّ من ديوان المحاسبة وهيئة الاستشارات، وسنعمل وفق القانون”.

كما أوضح أنّ اجتماعًا سيُعقد مع النقابة بعد الظهر في السرايا الحكومية، في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال “نجيب ميقاتي”، آملاً التوصل إلى حل نهائي للموضوع، ومثنيًا على “خطوة موظفي أوجيرو بإعادة تشغيل السنترالات”.

أمّا في ما يتعلق بتوافر الأموال، فأشار إلى أن “الاحتياطي في وزارة المال حالياً هو صفر”، وقال:”نحن مضطرون إلى تأمين الواردات قبل تثبيت الإنفاق وهذا الأمر من شأن وزير المال، والحكومة مجتمعة تبحث في كيفية تأمين موارد إضافية للخزينة”.

كذلك، أشار إلى أن “لبنان يخضع لضغوط من الجميع”، مبدياً “ثقته بقدرة اللبنانيين الموجودين في لبنان والاغتراب على إخراج بلدهم من الوضع الحالي”.