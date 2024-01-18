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ماذا كشف حبشي عن ملف الفساد في الكهرباء؟

منذ ساعة واحدة
النائب أنطوان حبشي

النائب أنطوان حبشي

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أعلن النائب أنطوان حبشي عبر منصة “إكس” أنه التقى ووكيلته إليان فخري، المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، في معرض متابعته ملف الفساد في الكهرباء، وذلك بعد أن أعاد التفتيش المركزي الملف إلى النيابة العامة التمييزية المتمثلة بالقاضية ميرنا كلاس، التي بدورها أحالته على النيابة العامة المالية.

وأمل حبشي “أن تكون المحاسبة والعدالة في قضاء يحكم باسم الشعب اللبناني”.

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