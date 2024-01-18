ماذا كشف حبشي عن ملف الفساد في الكهرباء؟

أعلن النائب أنطوان حبشي عبر منصة “إكس” أنه التقى ووكيلته إليان فخري، المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، في معرض متابعته ملف الفساد في الكهرباء، وذلك بعد أن أعاد التفتيش المركزي الملف إلى النيابة العامة التمييزية المتمثلة بالقاضية ميرنا كلاس، التي بدورها أحالته على النيابة العامة المالية.

وأمل حبشي “أن تكون المحاسبة والعدالة في قضاء يحكم باسم الشعب اللبناني”.

في معرض متابعته لملف الفساد في #الكهرباء، زار النائب #أنطوان_حبشي ووكيلته الأستاذة إليان فخري ، المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، وذلك، بعد أن أعاد التفتيش المركزي الملف للنيابة العامة التمييزية المتمثلة بالقاضي ميرنا كلاس والتي بدورها أحالته إلى النيابة العامة المالية. pic.twitter.com/FWAJw3NRgn — Antoine Habchi (@antoinebhabchi) January 18, 2024